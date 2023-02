Rimini, le Befane vanno a nozze con la Festa dell'amore

Attualità

Rimini

| 10:46 - 13 Febbraio 2023

Un momento della festa - foto di Studio M’ama non m’ama di Margherita Ganzerli.

La gioia indimenticabile del giorno delle proprie nozze: un'occasione per riviverla, per chi si è già sposato, o per viviverla in anticipo, per chi sta pensando di compiere il 'grande passo'.

Tutto questo è stata la 'Festa dell'Amore' promossa dalle Befane Shopping Centre di Rimini, l'evento che, tra Love Room, spettacolo di Tango ed Expo Wedding, ha vissuto il suo apice nella giornata di domenica 12 febbraio 2023, quando oltre una trentina di spose si sono ritrovate in piazza Zara, ancora una volta tutte vestite di bianco, per dare vita ad un emozionante Wedding Party.

Musica, l'esibizione del soprano Paola Tiraferri accompagnata dall'arpista Catia Ripanti, selfie nella Love Room, ma soprattutto un'incontenibile voglia di divertirsi sono stati gli ingredienti di una giornata memorabile, culminata con la sfilata di quindici modelle in abiti da sposa e con il taglio della torta, in un tripudio di fontane luminose.

E con un toccante fuori-programma, quando una delle spose ha preso il microfono e ha raccontato alcuni momenti della sua storia d'amore, dichiarando infine al proprio marito il desiderio di risposarlo, rinnovando i voti coniugali. Un finale a sorpresa e commovente di una bellissima giornata di festa.



La Love Room resterà allestita fino all'8 marzo 2023, Festa della donna, con ancora tante sorprese per chi si scatterà una fotografia e la condividerà sui social.