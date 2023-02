Torre Pedrera diventa Carnevalandia: successo per la festa mascherata

Attualità

Rimini

| 10:39 - 13 Febbraio 2023

Un momento della festa.

Successo per la prima edizione di Carnevalandia: una festa di paese dove tutti coloro che hanno partecipato si sono sentiti benvenuti, si sono divertiti e si sono portati a casa un ricordo prezioso. Ad accogliere grandi e piccini, il Comitato Turistico di Torre Pedrera con tutti i suoi volontari, per l'occasione "sindaci" di Carnevalandia. "Abbiamo scelto di organizzare una festa unica nel suo genere, dove oltre al divertimento tipico del carnevale volevamo essere promotori di un messaggio importante: comprendere meglio le nostre identità e sviluppare un senso di appartenenza. - dice Eleonora Giovannardi ideatrice del progetto - Allo stesso tempo desideravamo che questo evento incoraggiasse l'inclusività e l'empatia, consentendo lo scambio culturale e la comprensione e ci siamo riusciti." Durante l'evento sono stati organizzati giochi e spettacoli curati da alcune delle maschere più belle della tradizione. Carnevalandia ha anche fatto da sfondo ad un Flash Mob curato da Simon Omorodion di Speaker Box Street Party direttamente da Londra in collaborazione con i ragazzi di Romagna Paddle Surf. Il maestro Casadei ha rallegrato la piazza con uno spettacolo di sciucaren davvero particolare, Elisabetta Acquaviva ha portato il suo estro allestendo un angolo selfie dove grandi e piccini si sono divertiti a scattare fotografie; i volontari di Dottor Clown Rimini hanno portato la loro allegria e professionalità. "Carnevalandia ha favorito la collaborazione, tutto ciò che é stato realizzato ha dimostrato che possiamo costruire una società più consapevole e inclusiva, dove tutti abbiamo qualcosa da offrire" concludono gli organizzatori.