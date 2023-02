Team Bota, 'Toy Story' ha regalato giochi ad oltre 1000 bimbi riminesi

Attualità

Rimini

| 10:05 - 13 Febbraio 2023

Parte della 'barca' di giochi donata all'Ospedale.

Il progetto "Toy Story" promosso da TeamBòta ODV, quest'anno alla sua seconda edizione, si è confermato un grande successo, un momento di festa per tutta la città all'insegna dell'aiuto verso il prossimo e del rispetto dell'ambiente. Presso i locali dell'Ex Cinema Astoria– trasformata per l'occasione nel Villaggio di Babbo Natale – sono stati raccolti nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 dicembre migliaia di giocattoli donati da oltre 450 bambini riminesi.



I bambini e le loro famiglie sono stati accolti dai volontari travestiti a tema natalizio presso l'Ex Cinema Astoria addobbato a festa per l'occasione grazie al contributo economico dell'associazione TeamBòta ODV e Associazione Sergio Zavatta Onlus.







I bambini sono stati i protagonisti di un gesto di altruismo e vicinanza ai loro coetanei donando uno o più dei loro vecchi giocattoli in buono stato ai bambini beneficiari del progetto (stimati più di 1000) seguiti direttamente da TeamBòta ODV e dalle numerose associazioni partner.







La seconda edizione si è arricchita infatti della partecipazione di 17 associazioni ed enti partner, compreso il Comune di Rimini, l'Ospedale Infermi di Rimini, Ritorno all'Astoria, Croce Rossa Italiana, Unipromos, Associazione Centro Zavatta Onlus, Caritas, Papa Giovanni XXIII e tanti altri.







Contestualmente alla raccolta dei giocattoli usati è stata organizzata una raccolta fondi per l'acquisto di giocattoli nuovi a favore dei reparti di Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale, Oncoematologia Pediatrica e Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale Infermi di Rimini. Questa donazione è stata possibile grazie al contributo economico dell'associazione Unipromos nazionale. La Toy 2 febbraio presso l'Ospedale Infermi di Rimini alla presenza di: Dott.ssa Roberta Pericoli Responsabile della Oncoematologia pediatrica, la dott.ssa Gabriella Pelusi dirigente medico della Chirurgia Pediatrica, La dott.ssa Francesca Fabbri Coordinatrice della Terapia intensiva neonatale, la dott.ssa Irene Papa per la Terapia Intensiva Neonatale, Il Dott. Matteo Ciotti in rappresentanza della Direzione medica ospedaliera, Anna D'Elia Coordinatrice infermieristica della Pediatria, Elisabetta Montesi e Manuela Guido per l'Ufficio di Fundarising.







"Anche quest'anno Toy Story è stato un successo. I numeri ci confermano che i nostri cittadini, compresi i più piccoli, se messi nella possibilità di dare un contributo concreto, si muovono in tantissimi e con grande entusiasmo. L'iniziativa di raccolta a favore dell'ospedale Infermi è un bellissimo gesto di speranza. Quest'anno abbiamo voluto rendere partecipi di questo evento anche i piccoli pazienti dell'ospedale perché crediamo in un volontariato che coinvolga tutti, nessuno escluso" - le parole del direttivo del TeamBòta ODV.







"Da parte dei professionisti presenti e della direzione dell'Azienda USL Romagna, un sentito ringraziamento a tutti i donatori, alle istituzioni e alle Associazioni TeamBòta, Unipromos, Sergio Zavatta Onlus e tutte le associazioni partner, per avere organizzato e sostenuto questa nuova donazione che si va ad aggiungere alle altre numerose iniziative solidali intraprese in questi anni a sostegno del percorso di umanizzazione delle aree pediatriche Dell'Ospedale Infermi" – le parole dell'Azienda USL Romagna.