Le lumache in aiuto dei cani: dall'allevamento riminese tanti prodotti per i canili L'azienda di allevamento lumache Demetra di Rimini donerà prodotti per la masticazione ai canili comunali di Rimini e Vallecchio

Attualità Rimini | 09:30 - 13 Febbraio 2023 Lito la mascotte dell'allevamento. Ha riscosso un grande successo l'iniziativa benefica a favore degli ospiti dei canili comunali di Rimini e Vallecchio organizzata dall'azienda elicicola Demetra di Rimini. Il progetto prevedeva la donazione di 1€ per ogni prodotto venduto (online e offline) nei mesi di dicembre e gennaio, quelli notoriamente più dinamici sul piano delle vendite.



Su richiesta dei responsabili dei canili, il titolare di Demetra - Daniele Bartocci - con la somma raccolta ha acquistato dei prodotti per la masticazione per l'igiene orale dei cani che verranno recapitati nei prossimi giorni direttamente nelle due strutture comunali.



Una donazione fatta con il cuore visto che, nell'allevamento elicicolo sulle prime colline riminesi, il più fedele collaboratore di Daniele è Lito, uno splendido meticcio proveniente dal canile di Bari che, oltre a proteggere le lumache dai predatori naturali (roditori e uccelli), è il vero "guardiano" dell'allevamento.

< Articolo precedente Articolo successivo >