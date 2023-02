Il giallo della caduta del 63enne nelle acque del porto di Rimini, in un video era solo

Cronaca

Rimini

| 07:22 - 13 Febbraio 2023

Il porto di Rimini, foto di repertorio.

I dispositivi di videosorveglianza hanno ripreso il sessantatreenne prima della sua scomparsa. Secondo quanto si apprende, il professionista cesenate, avrebbe parcheggiato e sceso dall'auto venerdì sera, poi inquadrato di nuovo, verso le 5 del mattino, che cammina lungo la sponda del porto. Non è stata ripresa, invece, la scena mentre cade in acqua. L'uomo, quando è stato ripescato aveva con sé portafoglio e cellulare: escluso, quindi, che sia stato spinto giù dalla banchina in seguito a una rapina. A dare l’allarme per primo è stato un pescatore, che ha notato, mentre scioglieva gli ormeggi della propria motopesca, il corpo senza vita dell'uomo. Al momento non vi sono elementi certi che possano far propendere per un gesto volontario. Nella sua vettura e nella abitazione (l’uomo ha vissuto a lungo a Cesena con l’anziana madre, deceduta alcuni anni fa) non sono stati ritrovati messaggi o scritti in grado di motivare un gesto volontario. Non si esclude infatti che il 63enne possa essere inciampato nella cima di una barca ormeggiata, finendo così in mare.