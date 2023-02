Calcio RSM, vince solo il Tre Penne. Spettacolare 2-2 in Libertas-Virtus

Sport

Rimini

| 21:16 - 12 Febbraio 2023

Il tecncio del Tre Penne Stefano Ceci.

Con due splendidi gol a cura di Dormi e Gai, il Tre Penne mette le mani sul big match domenicale, sfruttando appieno l’opportunità garantita dal pareggio in vetta tra Cosmos e La Fiorita. Se i campioni in carica hanno conservato così il primato al termine della diciannovesima giornata, gli uomini di Ceci si trovano ora distanti tre punti appena dalla capolista ma con una partita da recuperare rispetto al lotto di cinque squadre in corsa per lo scudetto.







In un primo tempo piuttosto equilibrato e parco di emozioni, è il lampo di Lorenzo Dormi ad accendere la miccia nella supersfida di Acquaviva. Mancino di inaudita potenza e precisione che termina la propria parabola all’incrocio dei pali alla destra di un incolpevole Semprini. Ben più in partita nella ripresa il Tre Fiori, che fa valere la sua nota pericolosità sulle palle inattive trovando lo specialista De Lucia ben appostato a centro-area. Il centrale difensivo anticipa tutti sulla punizione di Martin e supera, seppur colpendo sporco, Migani. La replica del Tre Penne non si fa attendere ed un minuto più tardi gli uomini di Ceci sono di nuovo avanti nel punteggio. A siglare il 2-1 è Nicola Gai, che sfrutta il buon lavoro di Badalassi per calciare al volo di sinistro dal limite e spolverare l’angolino. Vittoria dal peso specifico enorme per il Tre Penne, che opera il sorpasso e sale al terzo posto – distante tre punti appena da La Fiorita capolista e con una partita da recuperare rispetto a tutte le altre contendenti per il titolo.





Tra le quali inizia a scricchiolare la posizione della Virtus, che ha visto sfumare a tempo scaduto una preziosa vittoria sulla Libertas che avrebbe significato accorciare su tutte le formazioni che la precedono – eccezion fatta per il Tre Penne. In una gara dall’alto tasso tecnico è la Libertas a passare in vantaggio, con Ben Kacem lanciato in campo aperto da Perretta. Sabato non riesce a chiudere e per il marocchino è fin troppo semplice saltare Passiniti prima di appoggiare in fondo al sacco. Gioia effimera per i ragazzi di Sperindio, raggiunti tre minuti più tardi dal pareggio di Angeli. Merito condiviso con Manuel Battistini, che si sgancia per proporre al centro un pallone solo da spingere in rete. Un gol per parte anche nella ripresa, dove la Libertas sfiora il 2-1 con Perretta e Bucci, mentre la Virtus lo realizza con Buonocunto. Nell’ottavo centro del fantasista neroverde c’è molto della tenacia di Sorrentino, che ruba palla sulla linea di fondocampo a Guglielmi e propone un rigore in movimento al compagno. Quando il più sembrava fatto, la Libertas trova un insperato pareggio con il migliore in campo e nella maniera meno attesa: Perretta, solido e strutturato centrale difensivo, viene pescato in posizione di ala sinistra da Barone. Dopo un ottimo stop, salta di agilità e potenza Battistini e Nodari per inchiodare Passiniti con un destro radente sul palo più lontano. Pareggio meritato, al termine di una partita decisamente vivace, tra Libertas e Virtus.





Non ci sono gol e nemmeno troppe emozioni, invece, a Domagnano. Faetano e Folgore non si fanno male, impattando a reti inviolate una sfida che per entrambe metteva in palio importanti punti per allontanare la zona rossa. In particolare, dopo i pareggi di ieri (San Giovanni-Cailungo 1-1, Murata-Juvenes-Dogana 2-2), vincere avrebbe significato prendere distanza dal precipizio. Di fatto, le due formazioni messe meglio in termini di classifica, hanno ottenuto un punto a testa che ne conferma la posizione privilegiata – seppur con poco margine su cui poter contare.





Interessate da medesime dinamiche Fiorentino e Juvenes-Dogana, coinvolte dall’ultimo dei due posticipi domenica all’Ezio Conti di Dogana. Nonostante uno sviluppo decisamente più coinvolgente e ricco di occasioni da gol, l’epilogo è il medesimo della sfida di Domagnano tra Folgore e Faetano. Nessuna rete segnata e Fiorentino che conserva i due punti di vantaggio sui Giallorossi, che condividono l’ultima piazza con il Murata.