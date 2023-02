Calcio Prima, Accademia Marignanese a punto a Villamarina (2-2)

Sport

San Giovanni in Marignano

| 21:13 - 12 Febbraio 2023

La rete di Pontellini.

Si gioca su un campo molto allentato dalla pioggia e neve dei giorni scorsi, quasi impossibile giocare la palla a terra, il risultato è quello inevitabile della palla lunga a ridosso degli attaccanti nella metà campo avversaria.

Pronti via e per i ragazzi di mister Mirko Palazzi è già una gara in salita, il Villamarina infatti sfonda subito sulla destra del suo fronte d’attacco e la conclusione di Denis Fellini si insacca in rete. Alla Accademia Marignanese sembra di assistere ad un film già visto sette giorni prima, ma questa volta invece di subire ancora, la reazione è immediata, la squadra serra le fila e ribatte colpo su colpo le iniziative dei padroni di casa e pur creando alcune buone occasioni non riesce a pareggiare e si va al riposo con il Villamarina in vantaggio.

Nella ripresa la Accademia Marignanese è costretta a fare alcuni cambi che non penalizzano la squadra e allo scadere dell’ora di gioco, un calcio di punizione dal limite battuto da Filippo Ottaviani è deviato da un difensore del Villamarina e si insacca alla sinistra del portiere proteso dalla parte opposta. Gli ospiti a questo punto si fanno più intraprendenti e sugli sviluppi di un calcio d’angolo passano in vantaggio con un perentorio colpo di testa di Matteo Pontellini.

A questo punto è il Villamarina che non ci sta e si riversa nella metà campo avversaria in cerca del pareggio, rischia di subire la terza rete in almeno due occasioni, ma a dieci minuti dal termine, c’è un ennesimo lancio lungo verso l’area avversaria, una spizzata di testa sulla quale esce il portiere ospite che si scontra con un avversario, la palla giunge fra i piedi del neo entrato Giorgio Mariotti che deposita nella porta sguarnita.

Brivido finale a tempo scaduto con il portiere ospite Francesco Martini che esce un passo fuori area per raccogliere fra le braccia un lancio avversario, cartellino rosso per lui e pericolosa punizione al limite dell’area per i padroni di casa. Lo sostituisce fra i pali Filippo Badioli che ha subito modo di farsi valere parando in tuffo il calcio di punizione.

Si chiude quindi in parità una gara combattuta vigorosamente da entrambe le squadre, con una buona dose di rammarico per la Accademia Marignanese che si è vista raggiungere quando pensava di portare a casa una vittoria che tutto sommato avrebbe anche meritato e che avrebbe fatto molto comodo, considerando che nella lotta per la salvezza, anche le dirette concorrenti continuano a fare punti.



Il tabellino

VILLAMARINA: Ambrosini, Rege Volp, Loi, Farabegoli, Ruffilli, Briganti, Teoaca (70° Mariotti), Righini (75° Buda), Mazzuoli (87° Razzolino), Muci, Fellini. A disp. Maroncelli, Pagliarani, Notarfrancesco, Sapucci. All. Buda



ACCADEMIA MARIGNANESE: Martini, Pontellini, Cekirri, Beccari, Tirincanti, Marcolini (28° Izzo), Lorenzi (55° Romano Alessandro), Ottaviani, Di Blasio (57° Rinaldi), Siciliano (70° Agostini), Morri (90° Badioli) A disp.: Berardi, Morici, Ottaviani Giacomo.

Arbitro: Di Marco della Sezione di Ravenna

Reti: 2° Fellini (V), 59° Ottaviani Filippo (AM), 67° Pontellini (AM), 81° Mariotti (V)