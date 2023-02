Volley A2 femminile, l'Omag supera una coriacea Sigel Marsala: 2-1

Sport

San Giovanni in Marignano

| 20:57 - 12 Febbraio 2023

Torna al successo la Omag-MT di Enrico Barbolini. Supera 3-1 una coriacea Sigel Marsala e conquista tre punti pesantissimi per la classifica grazie ad una una prestazione corale impreziosita dagli acuti di alcune singole. Partono bene le zie che si impongono 25-21 nel primo parziale. Poi, complici un po’ di nervosismo dovuto ad una non perfetta conduzione arbitrale e qualche errore di troppo, si fanno raggiungere nel secondo parziale perdendolo 17-25.

Le Zie però ritrovano lucidità e belle giocate nel terzo e quarto set aggiudicandosi il match e 3 punti. La Omag-Mt raggiunge in questo modo la terza posizione in classifica a quota 35, in coabitazione con Talmassons sconfitto oggi a Montecchio.

Prossimo appuntamento domenica 19 febbraio alle ore 17 al Palamarignano per il match contro Martignacco.