Calcio Prima, il Riccione piega la capolista Morciano: 1-0

Riccione

| 19:18 - 12 Febbraio 2023

Era l'ultima chiamata per rientrare in gioco nella lotta per la promozione diretta e il Riccione non sbaglia battendo la leader Morciano con una gara di intensità, determinazione e qualità. Il Morciano non è stato da meno, ma i bianco-azzurri hanno voluto, cercato ed ottenuto una splendida vittoria con tutto se stessi.

Longoni (M) al 4' su punizione e Brisigotti (R) al10' innescato da Klyvchuk si rendono pericolosi. Al 13' altra occasione per il Riccione su angolo ma prima Ioli poi N'Dao mancano l'appuntamento di un niente. Al 44' punizione dal limite e Grimaldi (M) di precisione e potenza spacca l'incrocio dei pali.

Ad inizio ripresa subito in luce il falco Sollaku al 46' ma il suo colpo di testa è fuori. Ribaltamento di fronte ed i padroni di casa hanno una ghiotta occasione con Amati Bruno al 47' che viene anticipato in extremis al momento del tiro. Rompe gli indugi mister Iencinella inserendo forze fresche in avanti e sono proprio i neo entrati Capriotti-Fantini, a portare in vantaggio il Riccione al 68'.

Poi partita in controllo con un Morciano arrembante ma i biancazzurri restano concentrati e non regalano occasioni ai bianco-rossi. Anzi al 92' un liscio della difesa ospite mette Olivieri (R) a tu per tu con Alessandrini (M) ma la conclusione del capitano esce di un nulla.

Era una partita da tripla e questa volta gioire tocca ai sostenitori e all'intero gruppo Riccione. Niente di eclatante, ma finalmente la squadra ha capito che le partite si vincono non solo con la qualità ma anche con la volontà. Ora non bisogna fermarsi ed occorre inanellare risultati importanti con la stessa determinazione vista oggi.



Il tabellino

Riccione F.C. - Morciano Calcio 1 - 0



Riccione; Masini, Bencivenga, N'Dao, Gueye, Fini, Ioli, Brisigotti al 67' Capriotti, Magrotti, Amati B. dall'81' Olivieri, Klyvchuk, Dragoni dal 60' Fantini. A disposizione; Amati A., Lotti, Fabbri, Colonna, Ingrosso, Bastianelli. Allenatore Denis Iencinella.



Morciano; Alessandrini, Tonini, Cisternino dal 62' Antonietti, Stanco, Palmerini, Santoni, Casciola, Lenti, Sollaku, Grimaldi dal 74' Cocchi, Longoni dal 38' Diotallevi. A disposizione; Di Renzo, Iannucci, Rovelli, Moroni, Polini, Leonardi. Allenatore Maurizio Montalti.



Arbitro Casali di Bologna.



Rete: Fantini al 68'.



Note: Ammoniti Riccione; N'Dao, Gueye, Fantini, Masini. Ammoniti Morciano; Stanco, Lenti, Tonelli. Espulso Lenti (M) per doppia ammonizione al 91'.