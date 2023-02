Volley B2 femminile, hurrà Lasersoft nel derby di Ravenna: 0-3

Sport

Riccione

| 19:04 - 12 Febbraio 2023

Torna a casa con tre punti d'oro la Lasersoft Riccione che s'impone in casa di una Teodora molto più combattiva di quanto dica il punteggio finale. Non è stato assolutamente facile fare risultato a Ravenna ma Moltrasio e compagne si sono imposte per 3-0 con punteggi a 23, 21, 21. Una vittoria che vale soprattutto per il modo e per come è arrivata, grazie all'ottimo atteggiamento in campo espresso dalle ragazze riccionesi. Determinazione, concentrazione, quella totale complicità e quell'aiutarsi nei momenti di difficoltà quando la squadra di casa spingeva forte sull'acceleratore e cercava di dare una svolta diversa alla gara facendosi pericolosamente sotto.

Un' importante successo per Riccione grazie al quale si mantiene a contatto con le primissime a quota 35 punti. Prossimo appuntamento fissato per sabato 18 febbraio quando al pala Fontanelle di Via Capri arriverà Monte Urano. Fischio d'inizio previsto per le ore 18:00



La partita



Nel primo set la Lasersoft prende da subito il comando delle operazioni toccando un massimo vantaggio di sette punti (15-8). Teodora però mai doma che pian piano si riavvicina prima a -4 (16-12) poi sul -2 (23-21). Dopo aver mancato le prime due opportunità per chiudere la terza e' quella buona per trovare il vantaggio.



Ravenna si dimostra più combattiva nel secondo parziale: si porta addirittura avanti (8-9 prima e 9-11 poi) ma le ospiti biancoblu tengono sempre sotto controllo i piccoli tentativi di fuga avversaria. Quando siamo più o meno a metà Lasersoft che allunga seriamente assicurandosi come minimo un punto in graduatoria.



Terza frazione dove le padrone di casa tentano il tutto per tutto ma la maggior esperienza della compagine di Piraccini prevale alla quarta occasione utile.



Il tabellino

Olimpia Teodora Ravenna - Lasersoft Riccione 0-3



Riccione: Tallevi 17, Agostini L1, Moltrasio 2, Gabellini 7, Godenzoni 9, Ricci 8, Gugnali 11, Jelenokovic n.e. Paolassini, Chiste, Astolfi



Ravenna: Fusaroli 9, Monaco 16, Pioli 5, Baravelli 1, Ghiberti 12, Bendoni 5, Ravaglia 1, Balducci 1, Marchi L1.



Parziali: 23-25/21-25/21-25