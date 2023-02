Rimini, le primarie del Pd premiano Stefano Bonaccini

Attualità

Rimini

| 15:18 - 12 Febbraio 2023

Stefano Bonaccini.



Le primarie del Pd in Provincia di Rimini premiano Stefano Bonaccini.

L'attuale presidente della giunta regionale ha ottenuto 626 preferenze pari al 54,34% dei voti, davanti a Elly Schlein (468 voti e 40,63%), Gianni Cuperlo (45 voti e 3,91%) e Paola De Micheli, scelta da 5 iscritti, lo 0,43% del totale. La maggiore affermazione per Bonaccini si è avuta a Santarcangelo (70 preferenze su 100 votanti), Schlein ha primeggiato invece in Valconca.



"Un momento di grande partecipazione democratica che ha visto il 72% dei 1620 iscritti recarsi nei 50 Circoli della provincia per esprimersi sulla scelta del nuovo segretario nazionale - commenta il segretario provinciale Filippo Sacchetti - Ma il lavoro non è concluso, abbiamo davanti altre due settimane per portare a termine la fase congressuale e poi tornare finalmente a concentrarci al 100% sul tanto lavoro da fare per il Paese”.



“Registriamo con soddisfazione il fatto che in tutti i 50 circoli del territorio si sia fatta un’approfondita discussione sui temi e non solo sulle figure presentate dalle varie mozioni: siamo partiti a fine dicembre con la discussione bussola riguardo i principi, i valori e i grandi obiettivi del nuovo Pd, consapevoli della necessità di ritrovare un maggior radicamento e di rilanciare un progetto di prospettiva per il Paese fondato su cardini quali equità, ambiente e lavoro. A Rimini l'abbiamo fatto in un nuovo patto sociale diffuso tra economia e società che tiene insieme sviluppo e diritti. Una traiettoria che ha portato alla ritrovata partecipazione a un momento come questo delle primarie in un momento storico complicato per il partito” prosegue Sacchetti, chiosando con l’appuntamento decisivo in calendario domenica 26 febbraio: “Per l’ultimo confronto ai gazebo e on line saranno oltre 50 le sedi a disposizione a livello provinciale di cui forniremo a breve tutte le indicazioni sul sito del Partito Democratico”.