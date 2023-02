Basket C Silver, Dulca Santarcangelo è Magik: 96-61

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:06 - 12 Febbraio 2023

Nella serata di Sanremo l’orchestra di coach Bernardi la suona alla grande. Una partita importante contro una attrezzata Parma.

La Dulca Santarcangelo parte determinata. Rivali in cabina di regia muove l’attacco santarcangiolese egregiamente e mette in risalto le individualità dei giovani Angels. Saltykov si dimostra in gran forma dominando sotto le plance. Mulazzani ha ancora la mano calda dalla lunga distanza.

Un primo quarto dominato su entrambe le metà campo per la squadra locale. I clementini, grazie al lavoro svolto dallo staff tecnico (Evangelisti, Miriello), dimostrano di aver preparato al meglio la partita durante la settimana. Nel secondo quarto Parma si trova già sotto di ben 26 lunghezze. Coach Donadei cerca di trovare risorse in Colonnelli che entra dalla panchina e Magik prova ad avviare la rimonta trovando con più frequenza la via del canestro.

Gli Angels non si disuniscono e continuano nel proprio gioco. Pur concedendo qualche rimbalzo offensivo di troppo i padroni di casa conducono ancora la partita con un ampio divario. Negli ultimi 20 minuti Arbidans tra le fila ospiti si mette in mostra ma gli Angels con una prestazione corale importante non si fanno scalfire e innervosire dal gioco aggressivo di Parma. Un’altra serata magica al Pala SGR con gli Angels che trovano un successo importantissimo e restano in scia per un posto promozione diretta.



Il tabellino

Dulca Santarcangelo: Buzzone 9, Pesaresi 6, Rivali 9, James 5, Bedetti 5, Mulazzani 15, Rossi 7, Macaru 6, Bonfè 2, Mari 2, Saltykov 30, Panzeri. All.: Bernardi Ass.: Evangelisti, Miriello.

Magik Parma: Tognato 12, Pedron 2, Colonnelli 10, Malinverni 5, Arbidans 17, Gorreri 10, Brogio 4, Parente n.e. Diemmi n.e., Giorgino. All. Donadei



Parziali: 34-8;55-29;76-49