Volley B, PromoPharma ok con la Spezzanese

| 12:43 - 12 Febbraio 2023

Dopo la netta sconfitta patita a Viadana, la PromoPharma si prende tre punti meritatissimi nel match casalingo contro la Spezzanese raggiungendo così gli emiliani a 17 punti. I titani giocano un ottimo match, molto solido in tutti i fondamentali, con una difesa sempre attenta e un muro che, dopo qualche difficoltà iniziale, ha sempre creato qualche problema agli attacchi avversari. Hanno attaccato con buonissime percentuali sia Benvenuti che Kiva, le due bocche da fuoco sammarinesi, ben orchestrati da un Rondelli lucido per tutti e quattro i set. Punti importanti sono arrivati anche dai centrali Caselli e Bernardi.



Cronaca.

La Spezzanese parte meglio (2/5) ma la PromoPharma risponde con gli attacchi Kiva e Benvenuti da posto 4 e di Caselli al centro (8/8). Il palleggiatore Rondelli fa giostrare in attacco tutti i suoi compagni e sul 13/12 gli emiliani scelgono di spendere il loro primo time-out. Sul 17/18 due errori consecutivi in attacco costringono coach Mascetti al primo time-out (17/20). Il secondo arriva poco dopo su un nuovo break di due punti (17/22). E’ il break che, in pratica, decide il parziale. Si chiude sul 21/25. Nel secondo set è la PromoPharma a mettere la testa avanti (7/5). In questo frangente della partita il muro avversario non riesce a frenare gli attacchi dei padroni di casa che allungano (13/9). Sul 16/11 arriva il primo time-out ospite che però non serve a frenare l’emorragia. Sul 21/14 Paolini, coach della Spezzanese, decide per il secondo time-out ma ormai i buoi sono ampiamente fuori dalla stalla e il 25/16 chiude un set sorprendentemente a senso unico. La terza ripresa di gioco vede la Spezzanese partire a razzo (0/3) e la Promo PromoPharma reagire prontamente (6/6). Nuovo mini-break degli emiliani (7/9) che i titani riescono a colmare sul 17 pari dopo un lungo inseguimento. La PromoPharma mette il muso avanti per la prima volta nel match sul 20/19. Un muro di Caselli e un attacco da posto 2 di Paganelli allungano il punteggio sul 23/20 ma un errore in attacco e un fallo d’invasione fischiato dal secondo arbitro riaprono il set (23/22). Sul 23 pari un attacco di Caselli e una bomba di Benvenuti da posto 4 chiudono la faccenda. Il quarto parziale vede le due squadre equivalersi nel punteggio fino al 18 pari. Sono tre errori dei modenesi che danno un prezioso vantaggio ai padroni di casa (21/18). Sul 24/21 è l’ennesimo attacco positivo di Kiva a chiudere la partita.



Il tabellino



PromoPharma – Spezzanese 3-1



PromoPharma. Paganelli 13, Kiva 22, Bernardi 6, Rondelli 4, Benvenuti 19, Caselli 7, Morelli (L1). N.E.: Mussoni (L2), Ricci, Carigi, Lazzarini, Conti, Cicconi, Bacciocchi. Ace 6. Errori battuta 5. Muri punto 5.. All. Stefano Mascetti.



Spezzanese. Bonavita 1, Flemma 22, Montesion 9, Serafini 11, Petratti 9, Camellini 4, Agazzani (L1), Giovanardi 3, Amaranti 2, Nocetti, Sgarbi, Luppi (L2). N.E.: Bavutti, Pramarzoni. Ace 1. Errori battuta 15. Muri punto 10. All. Daniele Paolini.



Arbitri: Rosa Privitera (1°) e Danny Buccheri (2°).



Parziali: 21/25 25/16 25/23 25/21



Classifica. Gabbiano Mantova 45, Arredopark Sommacampagna 34, Querzoli Forlì 30, Kema Asola 29, Volley Montichiari 25, Viadana Volley 24, Sab Group Rubicone 23, Ama San Martino in Rio 21, Kerakoll Sassuolo 20, Planet Group Spezzanese 17, PromoPharma 17, Pietro Pezzi Ravenna 17, Kioene Padova 7, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. Sab Group Rubicone - PromoPharma San Marino. Sabato 18 febbraio ore 17.30 a San Mauro Pascoli.

















Serie B masch./Girone C. – (21/25 25/16 25/23 25/21).



Serie D femm/Girone E

Idea Volley Santarcangelo – Titan Services 3-0 (25/18 25/20 25/22).

La Titan Services perde in maniera piuttosto netta la sfida in casa dell’Idea Volley e non riesce a “staccarsi” da una posizione di classifica per niente tranquilla. “Abbiamo perso contro una squadra ben organizzata sia in difesa che in attacco e che ha sbagliato poco in tutti i fondamentali. – ha spiegato nel fine partita Wilson Renzi, coach delle sammarinesi – Noi, al contrario, eravamo piuttosto “spente”. Nel primo set, sul 13/10 per noi, abbiamo giocato male una palla molto facile e da lì abbiamo perso il filo. Il secondo parziale l’abbiamo iniziato sotto per 7 a 0, l’abbiamo rimessa in piedi con tre ace ma poi non abbiamo avuto ritmo per stare “spalla a spalla” con l’Idea Volley. Nel terzo set siamo sempre state sotto nel punteggio, abbiamo recuperato ma abbiamo giocato male le situazioni inaspettate di difesa. Abbiamo ancora da lavorare, dobbiamo sistemare tanti dettagli che in una partita paghi sempre”.



Titan Services. Tura 12, Ricciotti 10, Ghinelli 11, Esposito 2, Menicucci 2, Valentini, Casadei 4, Pasolini (L), Rossi, Lazzari 1. N.E.: Filippi, Vaselli (L2). All. Wilson Renzi.



Prossima partita. Titan Services – Unica Volley Rimini. Sabato 18 febbraio alle 18.30 a Serravalle.