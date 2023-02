Basket B: contro Cavezzo la Ren-Auto gioca bene, ma non basta

Sport

Rimini

| 12:38 - 12 Febbraio 2023

Per la terza giornata della poule playoff la Ren-Auto riceve la visita della capolista Cavezzo: le emiliane sono imbattute nella seconda fase e, seppur per differenza canestri, sono salite in vetta approfittando della sconfitta patita da Samoggia a Castel San Pietro.

Le rosanero, al contrario, non hanno ancora assaporato la vittoria e cercano una reazione dopo due partite in cui non è mancato il gioco, ma la necessaria cattiveria.

Coach Maghelli deve fare a meno di Novelli e Mecozzi influenzate, oltre a Mescolini, recuperata ma ancora fuori condizione.

Quintetto Happy: Capucci, Pignieri, Renzi, Eleonora e Noemi Duca.

Il primo canestro della partita lo segna con un bell'arresto e tiro Eleonora Duca, ma Cavezzo impatta immediatamente.

La gara rimane in equilibrio fino all'11-11 quando le ospiti passano a difendere con una zona 3-2 allungata, pressano e chiudono bene le linee di passaggio: la Ren-Auto fatica a trovare la via del canestro e subisce tre triple consecutive per l'11-20.

Il primo quarto si chiude sul 15-23.

Cavezzo sembra saldamente in controllo anche ad inizio seconda frazione: la zona continua ad essere un rompicapo per l'attacco rosanero e le ospiti raggiungono così il massimo vantaggio sul 19-29.

In pochi minuti però cambia tutto: la Ren-Auto comincia a difendere con maggior attenzione, non concede penetrazioni, né passaggi profondi e l'attacco di Cavezzo si inceppa.

Dall'altra parte le linee di passaggio e il movimento offensivo cominciano a farsi più fluidi e, canestro dopo canestro, la rimonta è servita.

Una tripla di Capucci vale il pareggio, 31-31, e successivamente un libero di Eleonora Duca il primo vantaggio, 32-31, dopo una vita.

Si va così al riposo lungo con la Ren-Auto avanti di un punto, 35-34.

Al rientro in campo un canestro di Noemi Duca regala alle rosanero il massimo vantaggio, +3 sul 39-36. Per oltre metà frazione la partita vede continui cambi di testa, sempre col minimo scarto. Sul 46-45, però, Cavezzo trova il parziale di 8-0 che indirizza la gara: il quarto si chiude sul 46-53.

Nel quarto quarto Cavezzo sembra in controllo e la Ren-Auto fatica nuovamente a trovare la profondità in attacco contro la zona ospite. Le emiliane sul +10, 50-60, hanno il pallone per aumentare lo scarto, ma sbagliano: parziale repentino di 8-0 - tripla di Tiraferri, canestro di Pignieri, tripla di Capucci - e la Ren-Auto riapre nuovamente la partita, 58-60.

Nel concitato finale Cavezzo si affida alle sue esterne Kolar e Zanoli che si mettono in proprio e trovano le giocate decisive. Finisce 62-68.



IL COACH "Innanzitutto bisogna fare i complimenti a Cavezzo che nei momenti importanti ha segnato canestri difficili - attacca coach Maghelli -. E' la prima partita della seconda fase in cui giochiamo con la giusta intensità e col giusto atteggiamento. Purtroppo anche stasera abbiamo commesso errori che ci hanno impedito di chiudere la partita. Le ragazze hanno giocato un'ottima gara e sono state brave ad adattarsi alle varie situazioni di gioco, ma per vincere dobbiamo aumentare la durezza mentale. Oggi abbiamo fatto un primo passo: la squadra gioca bene, il gruppo è unito ma ci mancano il guizzo e la necessaria convinzione nei momenti decisivi per vincere. Dobbiamo migliorare la consistenza per chiudere i parziali. Ultimamente dobbiamo fare i conti con diversi problemi di infortuni, che non credo ci abbiamo condizionato in campo, ma che purtroppo non ci permettono di allenarci al completo con continuità".

La Ren-Auto tornerà in campo a Puianello (RE) sabato 18 febbraio, alle ore 18.30, per il match con il Puianello Basket Team.



Il tabellino

REN-AUTO - Basket Cavezzo 62-68

REN-AUTO: Pratelli, Duca E. 14, Pignieri 10, Duca N. 8, Renzi, Borsetti 2, Capucci 9, Lazzarini, Benicchi 5, Tiraferri 5, Gambetti, Mongiusti 9. All. Maghelli

Basket Cavezzo: Siligardi 7, Denti 20, Zanoli 14, Kolar 15, Marchetti, Maini, Andreotti, Costi, Calzolari 8, Bellodi 2, Pronkina 2. All. Piatti

Arbitri: Forconi e Neri

Parziali: 15-23; 20-11; 11-19; 16-15