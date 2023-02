Anziani: Parkinson, a Rimini apre lo sportello di ascolto

Attualità

Rimini

| 11:22 - 12 Febbraio 2023

Sportello di ascolto Parkinson.

A Rimini apre uno sportello informativo, di ascolto e confronto per le persone con Parkinson e uno spazio dedicato alla loro socializzazione nell'ambito del progetto 'Pro Muovi Amo' promosso dal Distretto socio sanitario di Rimini Nord con l'Ausl Romagna. Sono 90 le persone malate iscritte all'Associazione Parkinson in Rete nel territorio. Il progetto "Pro Muovi Amo" inserito nel Piano attuattivo annuale 2022 e promosso dal Distretto di Rimini Nord, in sinergia con l'Ausl della Romagna, vuole affiancare le persone affette da malattia di Parkinson e i loro familiari in un percorso di reinserimento sociale e sviluppo dell'autonomia, attraverso incontri con operatori esperti, occasioni socializzanti, colloqui domiciliari, laboratori e attività motoria.



Le attività del servizio domiciliare sono già partite: 20 ore di interventi a domicilio da parte di psicologi e terapisti occupazionali, momenti di incontro e colloquio per creare legami di sostegno e vicinanza, ma anche a supportare le persone nei propri bisogni quotidiani, aiutandole a mantenere o ritrovare l'autonomia personale. Sono previste inoltre delle iniziative di socializzazione e incontro reciproco con la presenza di una psicologa, oltre a laboratori, attività motorie e occupazionali. Si tratta di azioni fondamentali per rompere le situazioni di isolamento e favorire il sostegno reciproco.



Gli appuntamenti partono il 28 febbraio in uno spazio dedicato alla socializzazione al Colosseo, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12. Dal 21 febbraio, invece, inizieranno le attività dello sportello informativo al reparto Neurologia dell'Ospedale Infermi di, un luogo di ascolto, informazione e confronto con operatori specializzati, rivolto a persone affette da Parkinson, familiari e caregiver.