Sport

Rimini

| 22:54 - 11 Febbraio 2023

In Promozione rinviata anche Sant'Ermete - Sampierana. Si giocherà mercoledì 22 febbraio. In Seconda O, in anticipo il San Bartolo Gabicce ha battuto nell'anticipo il River Delfini 5-0. Domenica si giocano: Accademia - Real San Clemente, Athletic Poggio - Colonnella, San Patrignano-Borgo Marina. Sono state rinviate: Alta Valconca - Real Riccione, Corpolò-Young Santarcangelo e Rimini United - Villa Verucchio.

In Terza Rimini rinviata tutta la giornata del girone A.