Basket C Silver, EA Titano domina il Gualdo (66-51)

| 22:37 - 11 Febbraio 2023

Il coach Stefano Rossini.



E' una vittoria dal peso specifico decisamente alto, quella che ha conquistato oggi l’EA Titano contro Gualdo al Multieventi. Sempre in vantaggio, Macina e compagni hanno saputo controllare il match e allungare al momento giusto, chiudendo alla sirena sul 66-51. Top scorer ancora una volta un super Tommy Gamberini, che ha concluso con 21 punti.



LA PARTITA. Dini fa subito centro, Gualdo impatta ma ancora Christopher segna il 4-2. Di lì in avanti i biancazzurri resteranno sempre in vantaggio. Avanti sul 9-2 dopo quattro minuti contro la 2-3 ospite, i Titans scattano sul 17-7 grazie al jumper di Gamberini dal mezzo angolo. In difesa l’energia è quella giusta, tanto che al suono della prima sirena il vantaggio è ancora sostanzioso (20-12).



In avvio di secondo quarto Gualdo segna subito il canestro del -6, con l’EA Titano a giocare con pazienza contro la difesa ospite, ma senza la stessa efficacia del primo periodo. Il vantaggio rimane in ogni caso sufficiente (canestri di Gamberini, Frattarelli e Dini) e la difesa resta di ottimo livello, tanto che all’intervallo si va sul 33-24.



È il terzo quarto quello della sterzata definitiva. La squadra ha un ottimo approccio al ritorno in campo e si lancia in abbondante doppia cifra di vantaggio. Dietro non passa nulla e l’attacco torna a brillare, col tabellone del Multieventi che a due minuti dalla fine del periodo segnala un eccellente 48-29. Zanotti firma il canestro del 52-34 e anche nel quarto periodo la tendenza rimane la stessa. I Titans volano con una difesa di ferro e con un vantaggio che raggiunge le venti lunghezze a tre minuti dalla sirena finale (60-40, liberi di Fusco). Nel finale Gualdo accorcia, ma l’EA chiude su un ottimo 66-51.



EA TITANO – BASKET GUALDO 66-51

TITANO: Borello, Palmieri 6, Gamberini 21, Macina 8, Fusco 10, Frattarelli 5, Guida, Dini 8, Raschi 4, Zanotti 4, Lettoli. All.: Rossini.

GUALDO: Marini, Rossi, Cola 7, Monacelli 14, Gramaccia 4, Moriconi, Ardenti, Toppi, Ferri, Hanelli 12, De Angelis 12, Argalia 2. All.: Paleco.

Parziali: 20-12, 33-24, 52-34, 66-51.