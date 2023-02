Calcio RSM, pareggio tra Cosmos e La Fiorita (1-1)

Sport

Repubblica San Marino

| 21:56 - 11 Febbraio 2023

Semprini abbraccia Ura dopo il gol del Murata (foto FSGC).

Resta tutto invariato in vetta. Il big match della 19^ giornata di Campionato Sammarinese BKN301 tra Cosmos e La Fiorita termina in parità e dunque i gialloblu di Montegiardino restano sempre al comando con una sola lunghezza di vantaggio sui gialloverdi di Serravalle. Dopo un primo tempo con poche emozioni, la gara si accende nella ripresa. A spezzare l’equilibrio ci pensa Danilo Rinaldi al 57’: Sami Abouzziane pennella dalla sinistra per il bomber della Nazionale che di testa trafigge Aldo Simoncini. Rinaldi aveva anche colpito nella gara d’andata – vinta proprio dai gialloblu lo scorso ottobre – ed anche in settimana grazie al gol-vittoria nel recupero con il Cailungo. Il Cosmos di Nicola Berardi però reagisce e passano solamente sei minuti quando Mirko Palazzi dalla sinistra crossa in area per Nisi il quale in allungo colpisce il palo ma sulla ribattuta c’è Tommaso Guidi a trovare il prezioso pareggio. La gara resta in bilico fino alla fine e l’ultima occasione è per la Fiorita nel recupero con la punizione dal limite sul quale va Grassi ma Simoncini è attento e dice no.



Ad Acquaviva dunque termina 1-1 così come a Domagnano nella sfida tra San Giovanni e Cailungo, altro anticipo giocato alle ore 15:00. I gol arrivano entrambi nella prima frazione: è infatti la squadra di Protti ad aprire le marcature grazie al bel destro da fuori di Armando Senja che si infila nell’angolino dove De Angelis non può arrivare. I rossoneri di Tognacci però non demordono e trovano il pareggio dopo soli quattro minuti: brutta palla persa dalla retroguardia del Cailungo, ne approfitta dunque Bruma che recupera e calcia dal limite, la sfera gira bene ma sbatte sul palo e sulla ribattuta il più lesto è Nicola Sartini che insacca facilmente l’1-1. Nella ripresa le difese guidate da Benedettini e De Angelis reggono e entrambe le formazioni vanno negli spogliatoi con un punto a testa che muove leggermente la classifica.







Pareggio scoppiettante anche quello nell’altro anticipo ma giocato alle ore 18:30 tra Murata e Juvenes-Dogana. I bianconeri – reduci da un buon momento di forma con due vittorie consecutive – si portano in vantaggio al quarto d’ora con l’ennesimo gol di Raul Ura (giunto a quota otto in campionato) grazie anche alla partecipazione di Gentilini che non è impeccabile sul tiro da fuori del numero 90. La squadra di Amati – tornato in panchina dopo la squalifica – trova però il pareggio alla mezz’ora con Merli che serve Giacomo Borghini il quale lascia partire un potente destro che batte Gueye. Sul finale di tempo inoltre Stella prova ad involarsi verso la porta ma Fabio Vitaioli lo ferma lanciato a rete, per il direttore di gara è rosso per il capitano bianconero. Nella ripresa la Juvenes-Dogana ci crede con l’uomo in più e trova al 71’ il sorpasso grazie al destro potente e preciso di Davide Merli da fuori che sorprende Gueye. Ma la squadra di Angelini non si arrende e all’86’ trova un incredibile pareggio: il solito Ura lavora bene sulla sinistra e la butta in mezzo, sul secondo palo arriva come un’ aquila – degno del simbolo della squadra bianconera – Jacopo Semprini che insacca il definitivo 2-2.





Domani altro menu ricco con quattro posticipi tutti da seguire: occhi puntati su Tre Fiori-Tre Penne, in cerca di punti per avvicinarsi maggiormente alla vetta. Scontro interessante anche quello tra Libertas e Virtus. Ricordiamo che tutte le sfide saranno visibili gratuitamente e con commento sulla piattaforma streaming di Titani.tv.