Basket D, i Tigers si 'bevono' il Granarolo 84-67. Autoritario tris dei biancoverdi

Sport

VillaVerucchio

| 21:42 - 11 Febbraio 2023

Zannoni autore di 29 punti.

Fast Coffee Tigers artigliano la terza vittoria consecutiva (su altrettante gare) e consolidano la prima posizione nella poule promozione, a braccetto di Selene S. Agata.

Le Tigri di Villa Verucchio strappano il referto rosa con una prova autoritaria, figlia di un piano tattico svolto con attenzione da capitan Zannoni & Co.

I padroni di casa devono ancora fare a meno di Andrea Buo e Filippo Guiducci, ai quali si aggiungono Pietro Ballarini e Thiam, ma recuperano all’ultimo secondo Simone Buo e Andrea Mazzotti. L’esperto play, seppur debilitato, mette subito in ritmo i compagni: contropiede di Zannoni, tripla di Bomba e 4 punti di Bollini ed è subito 9-0. Quella che poteva sembrare una gara in discesa si trasforma invece in una partita molto accesa, merito di Granarolo che non ha intenzione di fare da sparring partner, mette le mani addosso, impatta 16-16, prima della tripla di Buo ma alla fine del periodo i bolognesi sono avanti di 1 (19-20).



Granarolo si mette a zona, Mazzotti la punisce dall’arco, imitato da Zannoni e Bomba (31-22). Granarolo resta attaccata alla partita grazie al tiro pesante, T. Guiducci cattura 2 rimbalzi poi lascia il posto all’esordio stagionale di Campidelli, di nuovo in campo dopo un brutto infortunio. La tripla di Zannoni manda le squadre negli spogliatoi sul 41-33.

I Tigers sono più attenti in difesa, e sotto le plance Polverelli si fa sempre sentire. Buo prima serve un assist al bacio per il capitano, poi taglia come il burro la difesa ospite, imitato da Federico Guiducci, che regala la caramella a Polverelli e poi piazza il 62-46.

La tripla del lungo biancoverde apre gli ultimi 10’, Granarolo prova a pensarci su a 6”19 ma la partita è saldamente in mano ai Tigers. 2+1 completato da Fe. Guiducci, Rossi è preciso dalla lunetta (79-61), il resto è garbage time. Finisce 84-67 tra gli applausi del pubblico.



“Vittoria importante, che ci conferma in testa alla classifica a 8 punti. – esordisce così nel suo commento alla gara il coach Fast Coffee Villanova Tigers, Michele Amadori - Dopo una partenza sprint che faceva già ben sperare (9-0), abbiamo concesso troppi tiri aperti a Granarolo, che nel frattempo aveva alzato la difesa a tutto campo e ci impediva di giocare a ritmi alti, chiudendo il primo quarto in vantaggio di una lunghezza.

Nel secondo periodo però siamo riusciti a prendere fiducia e a muovere con più fluidità e velocità la palla, non facendoci intimidire dalla difesa a zona degli avversari e trovando dei canestri importanti soprattutto con Bomba e Zannoni”.

Al rientro dagli spogliatoi la musica non è cambiata: “Siamo riusciti ad alzare l’intensità difensiva e a costringere spesso gli emiliani a delle soluzioni forzate, mentre in attacco Polverelli è stato incontenibile e anche contro i raddoppi è chirurgico nel servire con tempismo gli assist ai compagni liberi sul perimetro. Alla sirena abbiamo allungato ancora: 62-46.



L’ultimo periodo riusciamo a controllare i rimbalzi e a gestire con maturità i possessi, così che al 35esimo riusciamo a portarci avanti di ben 21 punti (70-49).

Gli ultimi minuti abbiamo difeso con meno aggressività e attenzione, concedendo agli avversari canestri facili a campo aperto e qualche tiro libero di troppo causa bonus di falli, ma il punteggio non è mai stato in discussione e abbiamo strappano il foglio rosa con un netto 84-67.

Ancora un’eccellente prova del capitano che chiude il match con 29 punti, accompagnati dai 34 della coppia Bomba-Polverelli (17 per entrambi)”.





Tabellino

Fast Coffee Villanova Tigers - Granarolo Basket 84-67



Fast Coffee Villanova Tigers: Mazzotti 3, Zannoni 29, Polverelli 17, Bollini 6, Guiducci Tommaso, Guiducci Federico 5, Buo Simone 5, Bomba 17, Campidelli, Rossi 2. All. Michele Amadori.



Granarolo Basket: Salicini, Maccagnini, Drago 3, Paoloni 17, Polo 2, Tugnoli, Salvardi 11, Poggi 1, Bertacchini 16, Masetti, Tolomelli 9, Brotza 8. All: Matteo Millina.



Arbitri: Simoni e Dragicevic

Parziali: 19-20; 41-33; 62-46