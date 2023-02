Ciclismo: Valmaracing, al via nuova stagione. Presentati maglie e sponsor

Sport

Novafeltria

| 18:30 - 11 Febbraio 2023

Le nuove divise della Valmaracing.



Nata nel novembre 2014, la Valmaracing di Novafeltria ha inaugurato oggi (sabato 11 febbraio), con un aperitivo all'osteria Madamadoré di Novafeltria, la nuova stagione agonistica. Un momento conviviale che è stato anche occasione per presentare i nuovi sponsor e le nuove divise, che per i prossimi tre anni saranno bianche.



La Valmaracing, solida realtà all'interno del panorama ciclistico locale, conta 90 tesserati. Il presidente Davide Soli traccia gli obiettivi: "Per il ciclismo su strada confermare una maglia nei campionati italiani, per la mountain bike metterci in mostra con i nostri ragazzi nelle tappe della Caveja Cup. Una tappa di questa competizione sarà organizzata da noi il prossimo 14 maggio". Sarà l'occasione per gareggiare sulla pista del nuovo Bike Park in fase di costruzione nell'ex cava del Monte Ceti a Novafeltria: "Con gli amici di Colti in Castagna - racconta Soli - stiamo organizzando un circuito spettacolare e anche una pista per bambini, per farli avvicinare a questa disciplina". Oltre alla tappa novafeltriese della Caveja Cup, Valmaracing sarà in prima linea per l'organizzazione di una tappa dell'Adriaticoast, in programma il 4 settembre 2023.