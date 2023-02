Alle Befane di Rimini è iniziata la Festa dell'Amore

Attualità

Rimini

| 17:12 - 11 Febbraio 2023

La Love Room de Le Befane.



Le Befane Shopping Centre di Rimini si è tinto di rosa e si è riempito di cuori per il primo raduno italiano dedicato al wedding, un'autentica Festa dell'Amore aperta da venerdì 10 a domenica 12 febbraio 2023 a tutti gli innamorati, a chi ha già detto 'sì' e ai futuri sposi: un'occasione unica, divertente, emozionante per prepararsi, in modo non convenzionale, a celebrare il prossimo San Valentino. Un 'regalo' che Le Befane ha deciso di fare a tutti gli innamorati, che potranno così rivivere la felicità del proprio matrimonio, per chi è già sposato; o viverla in anticipo, per chi si sta preparando alle nozze o sta anche solo pensando di compiere il grande 'passo'.



Cuore dell'evento è piazza Zara trasformata per l'occasione in un palcoscenico per celebrare i propri sentimenti: da venerdì 10 febbraio è allestita anche la Love Room dove scattare fotografie e selfie, ricevendo in omaggio un orsetto 'rigorosamente' rosa.



Ieri, venerdì 10, apertura degli stand realizzati in collaborazione con Noi Sposi Expo: una mostra dove trovare tutto quello che può servire per un matrimonio, dalle bomboniere ai mezzi di trasporto speciali - una carrozza luminosa, una limousine. Oggi sabato 11 febbraio dalle 16.00 alle 18.00 in scena i maestri di Tango Pam Est Là e Danilo Maddalena, fondatori dell'Accademia di Tango "2 Corazones" di Rimini, arrivati primi fra gli italiani al Campionato del Mondo di tango 2019 a Buenos Aires. Dopo l'esibizione di Pam e Danilo, con quattro coppie di allievi, tutti i presenti potranno 'lanciarsi' sulla pista da ballo. Dj set a cura di Gabriele Ronchini.



Domani, domenica 12 febbraio è il giorno del Wedding Party. Dalle 14.30 djset a cura di DimmidiSì, specializzati in matrimoni, con animazione e balli di gruppo. Dalle 17.00 sfilata di modelle in abito da sposa. Gran finale: taglio della torta per concludere in dolcezza la Festa dell'Amore.



Tutti i partecipanti riceveranno inoltre in omaggio una bomboniera a forma di cuore con confetti rosa, la maglietta dell'evento e altri simpatici gadget.