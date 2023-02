San Valentino al Kook Bistrò di Riccione, cena con dj e lotteria: notte in Suite per la coppia fortunata

Attualità

Riccione

| 18:37 - 11 Febbraio 2023









Kook Bistrò Experience, il nuovo locale nel cuore di Riccione che ha già destato la curiosità di residenti e turisti, di fronte al Palacongressi e a due passi da viale Ceccarini, inaugurato all'inizio del mese di febbraio, cala subito il primo asso.

Per la festa di San Valentino di martedì 14 febbraio la direzione ha, infatti, organizzato una cena per una sessantina di coppie al prezzo di 49 euro vini inclusi con un finale mozzafiato: estrazione con unico con omaggio finale. Quale? La coppia più fortunata potrà trascorrere romanticamente la notte di San Valentino, cioè il fine serata di martedì 14, in una delle eleganti suite dell'hotel a quattro stelle Superiore Ceccarini9 adiacente al Bistrò. Avvertenza: non sarà possibile cedere a terzi il buono né sarà possibile rinviare ad altra data la magica notte degli innamorati. Hic et nunc. Per cui la parola d'ordine per i presenti è: organizzarsi.





La cena sarà allietata dalla musica di Diba deejay, al secolo Francesco Di Bella. Il menù è confezionato dalla Chef executive Maurizo De Sisto, che vanta una lunga esperienza nei locali della Riviera, e si articola nelle seguenti portate. Entrè: ostrica italiana Lucrezia e coppettina di champagne. Primo: risotto alla carbonata di mare e katsobushi. Secondo: filetto di Branzino con julinene di verdure e brodetto di pesce. Dessert: dolce incontro. Ad accompagnare il tutto acqua e Prosecco rosè.



Per info e prenotazioni fino ad esaurimento posti: 0541-1743977 e 339- 5243269.





Quella di San Valentino è la prima di una serie di appuntamenti in via di definizione, serate a tema caratterizzate da cena e dopo cena, alcune di esse all'interno di un circuito culinario che vede come protagonisti alcuni dei più noti chef del territorio e non solo.

“Il punto di forza del locale è la qualità - dice lo staff organizzato dalla famiglia Muggeo – Proponiamo un’accurata scelta di piatti della cucina tradizionale di pesce e di carne rivisitati in chiave moderna”. Numerose e per tutte le tasche le etichette di vini e champagne.