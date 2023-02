Bellaria, associazione propone il cestino mangia rifiuti in mare

Ambiente

Bellaria Igea Marina

| 14:31 - 11 Febbraio 2023

Seabin.





Si è chiuso lo scorso 31 gennaio il bando del Comune di Bellaria Igea Marina che assegna contributi alle associazioni per attività e progetti nel territorio comunale.



Futuro Verde APS ha partecipato ripresentando il progetto Seabin, un cestino di raccolta dei rifiuti che galleggia in acqua di superficie e in grado di catturare 1,5 kg di detriti al giorno, comprese le microplastiche da 5 a 2 mm di diametro e le microfibre da 0,3 mm. Seabin, inoltre, può catturare molti rifiuti comuni che finiscono nei mari come i mozziconi di sigaretta.



"Il cestino, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sarebbe una grossa opportunità per il porto canale di Bellaria Igea Marina, che come per le vicine località di Cervia, Rimini e Riccione, si doterebbe di un grosso alleato nell' avere un' acqua più pulita e sempre più di qualità, come certificato dalla Bandiera Blu", evidenzia l'associazione.