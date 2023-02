Rimini, trovato cadavere in acqua: forse gesto volontario

Cronaca

Rimini

| 12:02 - 11 Febbraio 2023

Il porto di Rimini.

La tranquillità di un sabato mattina di sole sul porto canale di Rimini è stata spezzata dal tragico ritrovamento del cadavere di un uomo, rinvenuto in acqua nei pressi del Club Nautico. A farne la scoperta alcuni passanti che hanno immediatamente allertato Polizia e 118. Sono stati i sanitari a chiamare i Vigili del fuoco verso le 7 e 20, quando ormai l’uomo, del ’60, era evidentemente spirato; molto probabilmente si è trattato di un gesto volontario. I Vigili del fuoco hanno recuperato il corpo con un gommoncino e lo hanno affidato ai medici per la conferma del decesso e una prima analisi cadaverica. Sul porto anche la Capitaneria di Porto. In corso accertamenti.