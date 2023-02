Viabilità, a Rimini da lunedì lavori sul ponte via Grazia Verenin

Attualità

Rimini

| 11:34 - 11 Febbraio 2023

Lavori su ponte Verenin.

Partono lunedì, 13 febbraio, a Rimini i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte di Via Grazia Verenin, già eseguiti in parte l'anno scorso, per completare la messa in sicurezza della struttura. Per realizzarli si rende necessaria una temporanea modifica alla circolazione stradale per la quale - in due differenti fasi - il ponte sarà percorribile solo a senso unico alternato. I lavori di manutenzione straordinaria inizieranno nella corsia 'lato sud', che sarà chiusa al traffico, mentre la corsia 'lato nord', rimarrà percorribile con un senso unico alternato, regolato da un semaforo. Questa fase iniziale durerà fino al 26 febbraio. Dal 27 febbraio e fino al 19 marzo, i lavori passeranno all'altra corsia, quella 'lato monte', che sarà chiusa con le delimitazioni del cantiere. La percorrenza di Via Verenin, in questa fase sarà garantita esclusivamente nella corsia 'lato mare', con un senso unico alternato regalato da semaforo, come nella fase precedente.