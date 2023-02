Gran Fondo Riccione, la Pantanina Fabiana Luperini racconta la sua amicizia col Pirata

Attualità

Riccione

| 11:14 - 11 Febbraio 2023

Fabiana Luperini.

La Pantanina e il Pirata strinsero amicizia a Duitama, città nell’interno della Colombia, a quasi 2.500 metri sul livello del mare. Ci rimasero per una quarantina di giorni con la nazionale per preparare il Mondiale in cui Marco Pantani poi arrivò terzo. “Ebbi l’occasione per conoscerlo piuttosto bene perché trascorremmo oltre un mese a Duitama. Dopo gli allenamenti si trovava sempre il modo di divertirsi: spesso giocavamo a bowling. Lui all’epoca era già noto ma non famosissimo”, non ancora una star a livello planetario. Lo diventò pochi anni dopo, “accumulando tanti impegni aggiuntivi e tanto stress”, racconta Fabiana Luperini.



Quando diventò la Pantanina per i francesi



Proprio in quell’anno Luperini conquistò il suo primo Giro d’Italia e la sua prima “Grande Boucle Féminine”, il Tour de France. Imprese che riuscì a ripetere per tre anni di fila, totalizzando in carriera cinque Giri e tre Tour. Fu quando Pantani si consacrò come migliore scalatore del Mondo, aggiudicandosi maglia rosa e maglia gialla, nel 1998, che in Francia iniziarono a chiamare Pantanina Fabiana Luperini. Il palmares della pluricampionessa di Pontedera classe 1974, era mostruosamente più vasto di quello del Pirata, nonostante fosse più vecchio di quattro anni, ma il ciclismo femminile, soprattutto in quegli anni, era quasi ignorato dalle televisioni. “Ne fui subito orgogliosa - dice oggi Luperini -, di fatto, chiamandomi così, mi stavano dicendo che ero la migliore scalatrice del mondo, così come lo era Marco”.

Fabiana Luperini da poche settimane è la direttrice sportiva del Team Corratec, la prima donna a dirigere una squadra maschile: “Un ruolo che sto ancora scoprendo: sono da sempre nel mondo delle corse ma questa esperienza è differente”. La sua carriera gloriosissima, i ricordi del Pirata, la condizione del ciclismo di oggi e l’esperienza, per una donna, di guidare una squadra maschile: saranno tanti gli argomenti di discussione al talk show che si terrà nel tardo pomeriggio di sabato 25 marzo, il giorno prima della Gran Fondo Riccione, al Palazzo del Turismo, moderato dal giornalista e commentatore televisivo Gianluca Giardini.



Alla scoperta della Gran Fondo Riccione



Alle 8 del mattino del 26 marzo ci sarà anche Fabiana Luperini in viale Ceccarini alla partenza della Gran Fondo Riccione. “Ho visto distanza e altimetria: per questo periodo della stagione mi sembra un percorso impegnativo. La zona in cui correremo è molto bella. E anche l’arrivo, di fronte all’ingresso dei parchi, con lo strappetto in salita, sembra molto interessante”. Naturalmente, con tutto quello che ha vinto da professionista, alla Gran Fondo Riccione non correrà per tagliare il traguardo per prima. “Non sono molto allenata e credo che non sarebbe neppure rispettoso nei confronti di chi s’impegna per queste competizioni. Assicuro che completerò il percorso insieme ai tanti amici di Riccione e della zona”.

Fabiana Luperini a Riccione c’è già stata in diverse occasioni. “Sia per pedalare che per le vacanze. Mi piace molto e mi piacciono tanto i romagnoli, estremamente gradevoli da frequentare. Ci si diverte sempre”.



Iscrizioni e accoglienza



La Gran Fondo Riccione è una corsa organizzata da Gs Euro Bike Riccione e promossa dal Comune di Riccione. Un evento di alto livello sportivo che prenderà il via alle 8 del mattino da viale Ceccarini, attraverserà alcuni tra i più bei borghi delle colline tra la Romagna, le Marche e la Repubblica di San Marino, e si concluderà di nuovo a Riccione, sulla salita che porta ai parchi del gruppo Costa Edutainment. Un percorso impegnativo, da 99 chilometri e 300 metri per 1.560 metri di dislivello positivo. Gs Euro Bike Riccione ha aperto le iscrizioni online a prezzi agevolati sul sito www.granfondoriccione.com. Fino alla fine di febbraio la quota di iscrizione sarà di 44 euro, poi passerà a 49 euro fino al 22 marzo (60 euro nelle giornate del 24 e 25 marzo). Sono previste delle ulteriori agevolazioni per i team più numerosi. A occuparsi dell'accoglienza degli atleti e dei loro familiari è il Consorzio Costa Hotels che sta promuovendo pacchetti turistici: per soggiorni dal 24 al 26 marzo sono previsti forti sconti nell’acquisto del pettorale di gara.



Il villaggio e il lavoro dei ragazzi della Cooperativa Cuore 21



Il villaggio della Gran Fondo Riccione verrà creato in piazzale Ceccarini, di fronte al Palazzo del Turismo, dove, a partire dal pomeriggio del venerdì 24 marzo, verrà allestita anche un’area espositiva per le aziende leader nel settore ciclistico nella fornitura di materiale tecnico. Sempre nell’area del villaggio della Gran Fondo Riccione ci sarà anche l’area della accoglienza. I ragazzi della Cooperativa Cuore 21 prepareranno i pacchi gara e li distribuiranno nella giornata di sabato 25 marzo. Oltre alla Gran Fondo verranno disputate una gara di Gravel il sabato e la gara degli allievi regionali della Federazione ciclistica italiana nel pomeriggio della domenica. I bambini della Fci potranno partecipare alla gimcana il sabato pomeriggio in piazzale Ceccarini.