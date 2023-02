Rimini, conoscere i social e i videogames: al via il percorso di approfondimento

Attualità

Rimini

| 10:55 - 11 Febbraio 2023

Social network corso di approfondimento.

Il Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in collaborazione con la Rete GAP Rimini e nell’ambito del “Piano locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico-Piano attuativo 2022”, propone un percorso in piccolo gruppo rivolto ad educatori di ragazzi per conoscere ed approfondire il mondo dei social e videogames ed avere la possibilità di riflettere su possibili strumenti da utilizzare nella relazione educativa.

L'obiettivo è quello di accompagnare gli educatori a scoprire e comprendere i rischi e le potenzialità del mondo di questi ambiti per poter stare vicino ai ragazzi con una maggiore conoscenza del mondo digitale dentro il quale si muovono. Conoscere i social, videogames e i linguaggi ad essi connessi può facilitare la relazione con il minore ed aiutare ad accompagnare i ragazzi ad un approccio consapevole a questi strumenti.

Il percorso si svolge in due incontri, che sono articolati in momenti teorici e di approfondimento, alternati ad attività pratiche che favoriscono il confronto e la condivisione di esperienze.



Gli incontri in programma



Lunedì 13 febbraio, ore 18.30: “Social network, mettiamoci in gioco"

Lunedì 20 febbraio, ore 18.30: “Videogame, quale possibile mondo da esplorare?”

Il gruppo sarà condotto dalla dottoressa M. Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta, consulente presso il Centro per le Famiglie e dalla dottoressa Elena Lucarella, psicologa Progetto Circolando della Cooperativa Centofiori, che lavora all’interno delle Dipendenze Patologiche di Rimini.

Il gruppo si svolge in presenza presso la Casa Ludica “A good game space”, via Bramante 10 (secondo piano).



La partecipazione è gratuita. E’ obbligatoria l’iscrizione.

Per iscrizioni e informazioni si può contattare il Centro per le Famiglie del Comune di Rimini negli orari di apertura:

Tel.0541-793860, centrofamiglie@comune.rimini.it. Fb: centrofamiglierimini