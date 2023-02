Disturbi alimentari: a Riccione un dibattito per conoscerli e comprenderli

Attualità

Riccione

| 10:50 - 11 Febbraio 2023

Dibattito sui disturbi alimentari a Riccione.

Disturbi alimentari: conoscerli per comprenderli. Ci sarà anche Martina Colombari il 17 febbraio al Palazzo del Turismo di Riccione dove si terrà la conferenza volta a sensibilizzare sulle tematiche legate ai comportamenti alimentari. Venerdì 17 febbraio, dalle 18, l’associazione Il Tempo delle Ciliegie terrà una conferenza pubblica dal titolo Disturbi alimentari: conoscerli per comprenderli che vede la partecipazione del dottor Leonardo Mendolicchio, medico psichiatra psicoterapeuta specializzato nella cura delle problematiche legate all’alimentazione.

L’incontro nasce con l’intento di sensibilizzare sui comportamenti problematici legati al cibo, affrontare le dinamiche e le ripercussioni delle patologie alimentari sui giovani e sulle loro famiglie, per diventare un’occasione di supporto e di condivisione con il pubblico partecipante.

Alla conferenza pubblica parteciperà anche l’attrice e conduttrice televisiva riccionese ed ex Miss Italia Martina Colombari.



L’Associazione di volontariato Il tempo delle Ciliegie svolge attività di sensibilizzazione sulle malattie legate al cibo – anoressia, bulimia, alimentazione incontrollata – e offre supporto a chi soffre di queste patologie, sostiene e aiuta chi si trova a dover affrontare il difficile percorso dei Dca (disturbi del comportamento alimentare).

Oltre a Leonardo Mendolicchio saranno presenti anche la psicologa Margherita Stivè e la nutrizionista Giuseppina Bentivoglio. Il dibattito sarà moderato dalla attivista social e studentessa di psicologia Giada Salvi.

Informazioni: IAT tel. 0541 426050; associazione@iltempodelleciliegie.it

L’iniziativa è a cura dell'associazione Il tempo delle Ciliegie e ha il patrocinio del Comune di Riccione.