Investe 170mila euro in criptovalute, truffato pensionato riminese

Cronaca

Rimini

| 09:14 - 11 Febbraio 2023

Archivio.

È caduto in un sistema infernale che ha finito per prosciugare i suoi risparmi. Sull'orlo della disperazione, la vittima, un pensionato riminese di 65 anni, non ha potuto far altro che sporgere denuncia alla Polizia Postale, affidandosi all'avv. del foro di Rimini Luca Greco. La Procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di truffa per reati informatici a carico, stando ai primi accertamenti compiuti dalla Dia, di soggetti che operano in ambito europeo attraverso il cosiddetto phishing, cioè l'inganno del risparmiatore sulla rete Internet. Convinto di far fruttare i propri risparmi, l'uomo avrebbe investito 170mila.