Basket femminile giovanile: Ren-Auto Under 19 alla seconda fase

Sport

Rimini

| 01:35 - 11 Febbraio 2023

Ancora un doppio impegno per la Ren-Auto U19.



UNA REN-AUTO INTENSA NON REGALA NULLA ALLA CAPOLISTA



REN-AUTO -Vigarano 61-77 (16-21; 18-27; 13-14; 14-15)



REN-AUTO: Pratelli 9, Monaldini 11, Balducci, Del Fabbro, Guiducci 3, Tiraferri 25, Ricci, Gambetti 4, Puliti, Curzi, Fulgenzi, Mongiusti 9. All. Maghelli

Per la terz'ultima giornata delle prima fase la Ren-Auto U19 di coach Andrea Maghelli riceve l'imbattuta capolista Vigarano, squadra molto forte, profonda e fisicamente dominante.

Come già all'andata le rosanero giocano una partita di grande intensità e, eccezion fatta per un break subito a cavallo tra primo e secondo quarto, si battono alla pari, come dimostrano i parziali di frazione.

In particolare nel secondo tempo la partita è in totale equilibrio e anche se non riesce a ricucire il gap la Ren-Auto esce tra gli applausi. Finisce 61-77.



IL COACH "Tra andata e ritorno siamo state le uniche a dare del filo da torcere a Vigarano - commenta coach Maghelli - e per questo devo fare i complimenti alle ragazze. Ovviamente abbiamo sbagliato qualcosa e commesso degli errori sia in attacco che in difesa, ma stasera questo passa assolutamente in secondo piano, viste l'intensità e la concentrazione con cui ha giocato la squadra. Anche a fronte di una fisicità del tutto impari non abbiamo regalato niente, lottando su tutti i palloni per tutta la partita. Venerdì contro la Futurvirtus cercheremo la vittoria per la qualificazione matematica, poi proveremo ad andare a vincere a San Lazzaro per portarci due punti preziosi nella seconda fase".



UNDER19: TUTTO FACILE PER LA REN-AUTO



Futurvirtus - REN-AUTO 32-78 (6-23; 9-20; 10-20; 7-15)



REN-AUTO: Pratelli 23, Monaldini 16, Balducci, Del Fabbro 4, Guiducci 8, Tiraferri 5, Mescolini 4, Gambetti, Puliti, Curzi 6, Fulgenzi, Mongiusti 12. All. Sansone



La Ren-Auto U19, guidata in panchina per l'occasione da coach Gianluca Sansone, vince bene a Castel San Pietro e incamera i due punti che valgono l'accesso matematico alla seconda fase.

Partita mai in discussione, chiusa già in un primo tempo in cui le rosanero concedono appena 15 punti a fronte di 43 segnati.

Da sottolineare il positivo rientro di Mescolini, in campo dopo quasi tre mesi.



IL COACH "Sono molto contento - commenta coach Sansone -: le ragazze sono partite subito molto forte e questo mi ha permesso di fare rotazioni lunghe già nel primo tempo. Tutte hanno dato il proprio contributo, hanno eseguito quello che avevamo preparato e anche contro la zona hanno lavorato bene».

La Ren-Auto U19 tornerà in campo a San Lazzaro (BO) lunedì 13 febbraio, alle ore 19.50, per il match con il BSL.