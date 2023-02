Attualità

Verucchio

| 23:19 - 10 Febbraio 2023

Via Mura San Giorgio a Verucchio.

A causa della neve e delle temperature basse, le strade in Valmarecchia risultano molto ghiacciate. In particolar modo, in via Mura San Giorgio a Verucchio si sono registrati disagi e non mancano le polemiche. "La gente è rimasta bloccata in casa, la proprietà pubblica è una lastra di ghiaccio - scrive un nostro lettore alla nostra redazione -. Ma il Comune che cosa aspetta a buttare il sale?