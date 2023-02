Attualità

Rimini

| 23:03 - 10 Febbraio 2023

L'autoarticolato con il rimorchio staccato.

Inconveniente venerdì mattina (9 febbraio) per quanti dovevano transitare in via Marvelli, angolo via Ghinelli a Rivazzurra di Rimini. Un tir ha perso il rimorchio finendo contro il muretto di una abitazione. Non sono stati coinvolti altri mezzi e non ci sono feriti. Un nostro lettore segnala che da tempo la zona è degradata e impercorribile.