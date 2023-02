Nuoto, a Riccione le finali Regionali e Campionati Regionali Master 

Sport

Riccione

| 19:52 - 10 Febbraio 2023

Lo Stadio del Nuoto di Riccione sempre protagonista; attesi per il fine settimana atleti giovanissimi e atleti master. Si parte sabato mattina con 400 giovani atleti provenienti dalle province di Forlì, Ravenna e Rimini; il concentramento è valido per le qualificazioni delle finali regionali di categoria, organizzati da Fin e (Comitato Regionale Emilia Romagna).



Domenica 12 febbraio si apriranno i Campionati Regionali Master con la prima delle due giornate previste (la seconda avrà luogo sempre allo Stadio del Nuoto di Riccione domenica 26 febbraio). Arriveranno a Riccione 820 atleti master sia dall’Emilia Romagna che da fuori regione e sarà l’occasione per vedere all’opera nuotatori di livello, con titoli europei e mondiali, impegnati in 6 tipologie di staffette.



Il Comitato Regionale Emilia Romagna Fin dichiara la particolare soddisfazione nel registrare un graduale e sensibile ritorno ai numeri pre-covid: a causa della pandemia infatti, le iscrizioni ai campionati master erano sensibilmente diminuite, proprio per le restrizioni imposte. Oggi i 1.200 iscritti del 2019 sembrano meno lontani.