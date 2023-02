Calcio: le partite rinviate per neve in Eccellenza, Promozione e Prima In totale sono sette: due in Eccellenza, tre in Promozione e due in Prima

Spettacoli Rimini | 18:30 - 10 Febbraio 2023 Per maltempo sono state rinviate le seguenti partite a mercoledì 22 febbraio alle 20,30. Altre se ne potrebbero aggiungere nella giornata di sabato.





CAMPIONATO ECCELLENZA - GIRONE B



SAVIGNANESE - DIEGARO

PIETRACUTA - SANPAIMOLA



CAMPIONATO PROMOZIONE



VERUCCHIO - FRATTA TERME

VIS NOVAFELTRIA CALCIO - CALCIO FORLIMPOPOLI 1928

DUE EMME 1992 - CERVIA 1920





CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - GIRONE H



BAGNO DI ROMAGNA CALCIO - SAN LORENZO

F.C. RONCOFREDDO 2003 - GATTEO F.C.

