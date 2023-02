Calcio RSM, mister Amati avvisa la Juvenes Dogana: 'Murata pericoloso'

Sport

Repubblica San Marino

| 18:07 - 10 Febbraio 2023

Una fase del match di andata Murata-Juvenes Dogana.

Dopo la supersfida contro La Fiorita, per la Juvenes Dogana ricominciano gli scontri con le avversarie dirette nella lotta playoff. Nel 19° turno si riparte dal Murata, che all'andata vinse 2-0, interrompendo il buon avvio della squadra di Serravalle, e che arriva a propria volta da una striscia positiva di risultati. "A mio avviso sono la squadra più in forma del campionato - afferma l'allenatore biancorossoblù, Manuel Amati -. Li ho visti giocare: stanno segnando tanto, stanno facendo risultato e costruendo bene palla a terra, cercando di arrivare agli attaccanti in maniera sensata. Le punte hanno cambiato le proprie caratteristiche e ora la squadra gioca d'assieme, cosa che all'andata non avevo visto, anche se alla fine avevano vinto loro".



Per l'incontro di ritorno con il Murata, Amati perde Alberto Baldazzi, "che ne avrà per un po', purtroppo - spiega l'allenatore - a causa di un infortunio rimediato durante il turno precedente. All'andata fu una partita strana, a cui arrivammo bene, ma che ci lasciò tanto amaro in bocca. Ora però dobbiamo fare a meno di guardare la classifica, perché affronteremo una tra le squadre più in palla del campionato, per entusiasmo, stato di forma e qualità in rosa e che si presenta come favorita per la vittoria. Sarà, per noi, un incontro molto complicato".