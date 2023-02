Calcio RSM, La Fiorita contro la Cosmos per mantenere la vetta

Sport

Repubblica San Marino

| 17:12 - 10 Febbraio 2023

Il tecnico de La Fiorita Thomas Manfredini.

Dopo la vittoria nel recupero di mercoledì sera, La Fiorita si appresta ad affrontare lo scontro al vertice con la Cosmos di nuovo da capolista. I gialloblù viaggiano a punteggio pieno nel girone di ritorno grazie alla vittoria di mercoledì arrivata allo scadere.



“Abbiamo centrato tre vittorie che sono fondamentali per arrivare ad affrontare il match di domani in testa alla classifica – commenta il tecnico Thomas Manfredini -. Le ultime due gare le abbiamo dominate, abbiamo creato tante occasioni, ma ci è mancata la giusta cattiveria per permetterci di andare in vantaggio prima, nel caso di mercoledì sera, e di chiuderla in anticipo sabato scorso, per non dovere soffrire fino all’ultimo. Contro il Cailungo sapevamo di affrontare una squadra che, se non si riesce a farle subito gol, si chiude e ha giocatori veloci per ripartire. Abbiamo avuto tante occasioni per potergli fare male, ma fino al 90’ non è stato così. Per fortuna è arrivato il guizzo vincente del capitano che ci ha permesso di portare a casa i tre punti”.



A rendere complicate le operazioni, mercoledì sera, ci si è messa anche la neve.

“Ha iniziato a nevicare forte proprio nel momento in cui avevamo sostituito giocatori di forza con altri più tecnici – spiega il tecnico -. In quel momento, diventando difficile giocare palla a terra, non siamo riusciti a sfruttare le loro migliori caratteristiche. Ma non posso che essere contento dell’atteggiamento dei ragazzi. A parte il primo tempo della partita con la Folgore, in cui non siamo andati bene, ho visto una squadra aggressiva, che produce gioco. L’unico appunto che posso fare è che certe partite bisognerebbe chiuderle prima”.



Sabato (ore 15:00 ad Acquaviva) una partita fondamentale per mantenere la vetta della classifica e lanciare un messaggio alle inseguitrici.

“Domani ci attende una partita difficilissima e importantissima – spiega Manfredini -, così come lo saranno altre. Ad oggi la Cosmos ha subito una sola sconfitta, proprio contro di noi, e avrà voglia di riscatto. Dovremo prendere questo impegno nel modo giusto, ma so che si tratta di quelle partite che si preparano da sole e da questo punto di vista sono tranquillo. Arriviamo a questo impegno con la consapevolezza che abbiamo acquisito dopo queste tre vittorie. Affronteremo una squadra forte, ma credo che loro ci considerino allo stesso modo. Entrambe scenderemo in campo per vincere”.



All’appello mancheranno ancora Amati, Lago, Laye e Vitaioli, ma rientrerà Gasperoni.

“Ho ancora qualche dubbio sulla formazione – dice il tecnico -. Qualcuno ha rifiatato mercoledì e sicuramente cambieremo qualcosa. Ci servono energie e forze fresche per partire forte e metterli in difficoltà”.