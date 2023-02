Calcio Eccellenza: pirotecnico pari del Tropical Coriano, con il S.Agostino è 3-3

Sport

Coriano

| 17:11 - 12 Febbraio 2023



Tropical Coriano - Sant'Agostino 3-3



TROPICAL CORIANO: Bianchini, Perazzini, Ceccarelli (39' st Luvisi), Ariyo (10' st Bartolucci), Anastasi, Rossi (10' st Vagnarelli), Bartoli, Enchisi, Carrer, Scarponi (41' st Mularoni), Protino (41' st Tomassini). A disp. Leardini, Guidi, Cecchini, Tamagnini. All. Scardovi.

SANT'AGOSTINO: Costantino, Correggiari (35' st Rubbi), Novi, Lodi (4' st Di Domenico), Fiorini, Ribello, Gjoni (15' st Daniel), Iazzetta, Garlinzoni, Lenzi (23' st Diop), Manservisi (23' st Gessoni). A disp. Guzzinati, Ferrari, Guerzoni, Baglietti. All. Zambrini.



ARBITRO: Cacchi di Cesena.

RETI: 18' pt e 32' pt Lodi, 21' pt rig. Scarponi, 1' st Garlinzoni, 5' st e 17' st Carrer.

AMMONITI: Rossi, Gjoni, Bartoli, Gessoni, Fiorini.



CORIANO Pirotecnico pari tra Tropical e Sant'Agostino. Al 18' Ferraresi in vantaggio: Bianchini in tuffo respinge un tiro forte ed insidioso di Corteggiari da fuori area, Lodi è il più lesto sotto porta e con un tap in porta avanti i suoi. Due minuti dopo Enchisi viene strattonato in area e Scarponi realizza il rigore del pareggio. Al 32' ospiti ancora in vantaggio: punizione forte di Lodi dal limite, la palla si infila sotto al sette sorprendendo Bianchini sul suo palo. Poco dopo Garlinzoni controlla al limite dell'area e calcia, palla fuori di un niente alla destra di Bianchini che immobile osserva la palla uscire. Al 43' ci prova Protino di mancino sul secondo palo, il portiere dei verdi si tuffa e respinge.



Nella ripresa nemmeno il tempo di prendere posto allo stadio che il Sant'Agostino fa tris: Garlinzoni viene ben imbeccato da un lancio lungo, si infila tra Perazzini ed Anastasi e di sinistro calcia e trafigge Bianchini. Al 48' Bartoli ha la possibilità di accorciare le distanze ma il suo piatto al volo è largo. Due minuti dopo batti e ribatti in area del S.Agostino, Carrer accorcia le distanze appoggiando comodamente in rete. Al 62' ancora Carrer per il 3-3: Scarponi taglia il campo per Enchisi che parte in contropiede verso la porta di Costantino, l'8 corianese calcia di sinistro, il tiro viene deviato, la palla giunge a Carrer appostato sul secondo palo, conclusione potente ed è pareggio. A due minuti dal novantesimo miracolo di Bianchini a salvare il risultato: punizione per gli ospiti sul limite destro dell'area, si incarica di mancino il neo entrato Gessoni, conclusione tesa e precisa indirizzata nell'angolino, Bianchini in tuffo da campione respinge il tiro con un vero miracolo. Nell'occasione il portiere di casa sbatte contro il palo. All'89' Gessoni da sinistra assiste Diop, Bartolucci è scavalcato, il 19 dei verdi controlla e calcia, sinistro che si spegne a lato.