Calcio Eccellenza: Cattolica, esordio con sconfitta per Pessina. Hurrà Castenaso (1-2)

Sport

Cattolica

| 16:49 - 12 Febbraio 2023



Cattolica - Castenaso 1-2



CATTOLICA: Moscatelli, Giosué, Togni, Lo Bianco, Mariotti, Cuomo, Cestra (47' st Medici), Mastrogiacomo (45' pt Palumbo), Coppola, Battistoni (34' st D'Andrade), Ziroli (22' st Monetto). A disp. Mariani, Vico, Miletta, Avallone, Galli. All. Pessina.

CASTENASO: Galetti, Grassi (30' st Ghiselli), Marchesi (18' st Veronese), Canova (40' st Verri T.), Greco, D'Errico (1' st Colli), Monducci (1' st De Brasi), Magliozzi, Raspadori, Tomassini, Jammeh. A disp. Aversa, Verri F., Bruni, Colussi. All. Gelli.



ARBITRO: Andreoli di Bologna.

RETI: 2' pt Giosué, 20 st rig. e 40' st Jammeh.

AMMONITI: Mastrogiacomo, Mariotti, Grassi, Greco.



CATTOLICA Uno splendido gol di Giosué dopo due minuti non basta ai giallorossi per portare a casa punti. Il n.2 è protagonista di una splendida azione personale chiusa da un destro da fuori area che si insacca a fil di palo. Il Castenaso vince in rimonta, con i locali che protestano per il rigore del pareggio, fischiato su azione viziato da fuorigioco. Per il Cattolica, oggi guidato per la prima volta da Pessina, rimpianti anche per un palo e per un gol annullato per fuorigioco.