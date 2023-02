Calcio Promozione: punto d'oro per il Bellaria, che ferma il Gambettola (1-1)

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:35 - 12 Febbraio 2023

Un undici del Bellaria Igea Marina.



Bellaria - Gambettola 1-1



BELLARIA: Barbieri, Grossi, Fabbri, Buda, Zanotti, Alvisi, Cocco (40' st Paganelli), Chiussi, Vitali (40' st Giornali), Galassi (46' st Ceccarelli), Busiello (24' st Gabrielli, 33' st Vasini). A disp. Bertozzi, Ermeti, Venturi, Marchini. All. Reciputi.

GAMBETTOLA: Golinucci, Aloisi, Rigoni (44' st Radoi), Maioli, Alberighi, Tani (14' st Zammarchi), Vukaj (38' pt Limounì), Gadda, Osayande, Spadaro, Falchero (36' st Giunelli). A disp. Nan Bia, Odunna, Severi, Del Vecchio, Palumbo. All. Bernacci.



ARBITRO: Budriesi di Bologna.

RETI: 21' pt Cocco, 22' st Spadaro.

AMMONITI: Zanotti, Cocco, Maioli, Vitali, Buda, Giornali, Alberighi.



BELLARIA IGEA MARINA Spadaro salva il Gambettola dalla sconfitta sul campo di un volitivo Bellaria. Prima occasione per gli ospiti con Osayande che serve in profondità Rigoni, il diagonale rasoterra viene respinto da Zanotti. Al 21' Bellaria in vantaggio con un gol rocambolesco: il tiro di Vitali viene rimpallato, un difensore rinvia addosso a Cocco che sfrutta la carambola per infilare l'estremo difensore avversario. Immediata replica del Gambettola con un colpo di Maioli sugli sviluppi di una punizione calciata da Alberighi, la rete viene annullata per fuorigioco. A fine tempo Bellaria vicinissimo al raddoppio con un colpo di testa di Vitali su cross dalla sinistra di Galassi, la palla è respinta dalla traversa. Nella ripresa forcing del Gambettola che sfiora il pareggio due volte con Alberighi, poi è Barbieri a salire in cattedra con due interventi decisivi su Osayande. Al 67' angolo dalla destra, Maioli di testa chiama Barbieri alla respinta, da due passi Spadaro trova il tap-in vincente. Nel finale si rivede la squadra di casa, ma il tiro di Paganelli dalla distanza termina di poco a lato.