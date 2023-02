Calcio Promozione: Stella fermata sul pari 1-1 dal Meldola

Sport

Rimini

17:22 - 12 Febbraio 2023



Stella - Meldola 1-1



STELLA: Bascucci, Sammaritani (1' st Tomassini), Zavaglia (1' st Fabbri), Belicchi, Garcia Rufer, Pivi, Aprea (1' st Bonucci), Cicchetti, Medi (40' st Eusebi), Raschi, Belloni (38' st Marconi). A disp. Gentili, Guidomei, Bedetti, Torri. All. Boldrini.

MELDOLA: Herghelegiu, Mazzotti (38' st Conti), Ravaioli, Zanzani, Jaideh, Gradassi, Cignani (30' st Camanzi), Giunchi, Ghetti (43' st Colecchia), Gimelli, Peron (20' st Catani). A disp. Canali, Giacomuzzi, Pellegrino, Dene, Mbow. All. Ghetti.



ARBITRO: Mongardi di Lugo.

RETI: 13' pt Gimelli, 11' st Cicchetti.

AMMONITI: Gimelli, Zavaglia, Ravaioli, Cicchetti, Giunchi, Fabbri.



RIMINI Meldola avanti al 13' con un tiro dai 50 metri di Gimelli, che vede Bascucci fuori dai pali e lo beffa. Nella ripresa il pari della Stella con Cicchetti che finalizza una triangolazione.



Bakia - Granata 2-0 (23' st Ronchi, 28' st Lorenzini)



Bellaria - Gambettola 1-1



ANTICIPO Misano - Torconca 0-3



RINVIATE Due Emme - Cervia, Novafeltria - Forlimpopoli, Sant'Ermete - Sampierana, Verucchio - Fratta Terme



CLASSIFICA Gambettola 48, Sampierana 46*, Novafeltria 34*, Forlimpopoli 33*; Bakia 32, Due Emme 31*, Fratta Terme* 26, Torconca 25, Sant'Ermete*, Verucchio* e Stella 24; Cervia 23*, Granata 18; Misano 17, Bellaria Igea Marina 14, Meldola 13.



*Una partita in meno