Pietracuta di San Leo

| 16:49 - 10 Febbraio 2023



La neve scesa copiosa in Provincia di Rimini ha determinato diversi cambiamenti nei calendari dei campionati dilettantistici. In Eccellenza Girone B spostata a mercoledì 22 febbraio la gara tra Pietracuta e Sanpaimola. Da fissare l'orario, ma l'incontro verrà disputato nel pomeriggio.



Stessa sorte, per il Girone B, per l'anticipo di sabato tra Savignanese e Diegaro: gara rinviata alle 20.30 di mercoledì 22 febbraio.