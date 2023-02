Tenta il colpo alla chiusura del ristorante: esperto ladro incastrato dalle telecamere

Cronaca

Rimini

| 15:15 - 10 Febbraio 2023

Foto di repertorio.

Nella notte tra giovedì e venerdì (9-10 febbraio) la Polizia di Rimini ha arrestato un uomo di nazionalità italiana, in relazione a un furto tentato in un ristorante di viale delle Rimembranze e a due colpi, portati invece a termine, in due negozi.



L'intervento della Squadra Volante è scattato intorno alle due e venti di notte, con agli addetti alla vigilanza che segnalavano l'entrata in funzione dell'allarme nel ristorante: le telecamere avevano ripreso l'uomo impegnato nei tentativi di forzare l'ingresso per avere accesso al locale.



Poco dopo gli agenti hanno notato l'effrazione della serranda di un negozio, mentre contestualmente è partito un secondo allarme per un furto in un secondo negozio. Alla fine la Polizia ha fermato l'auto con a bordo l'arrestato, che dovrà quindi rispondere di furto aggravato continuato.