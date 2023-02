Qashqai e-Power è già un successo: si può provare alla concessionaria Ren-Auto Piraccini di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:40 - 10 Febbraio 2023

Alla concessionaria Nissan Ren-Auto Piraccini è possibile provare il nuovo gioiello Qashqai.





Nissan supera la soglia delle 5.000 vetture con propulsore e-POWER vendute in Italia. Un traguardo raggiunto in poco più di sei mesi dal debutto europeo di questa innovativa tecnologia, avvenuto nel giugno del 2022.



e-POWER, disponibile su Qashqai e X-Trail, è un brevetto Nissan e rappresenta un unicum nel panorama automobilistico . Un motore elettrico muove le ruote della vettura e un motore termico produce energia. Praticamente un elettrico senza spina che si ricarica con la benzina e fa 1.000 chilometri con un pieno. Il piacere di guida è quello tipico di un EV e il motore termico, che si accende solo quando è necessario, garantisce bassi consumi, basse emissioni e silenziosità.

Tra i clienti che acquistano Qashqai e-POWER, il 50% sceglie gli allestimenti top di gamma Tekna e Tekna+, caratterizzati da contenuti tecnologici per il comfort e la sicurezza, qualità dei materiali e finiture ai vertici della categoria.

Per X-Trail e-POWER, invece, tre clienti su quattro scelgono la versione e-4ORCE 4WD. Un altro brevetto Nissan costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola forza motrice e azione del freno sulle quattro ruote. e-4ORCE reagisce ai cambi di aderenza in un decimillesimo (1/10.000) di secondo, garantendo prestazioni brillanti e massimo controllo su ogni tracciato e in ogni condizione.

L’80% del totale clienti adotta la formula di finanziamento Nissan Intelligent Buy Power. Una soluzione flessibile e vantaggiosa che permette di personalizzare la rata, fissare il valore futuro della vettura e che include nel costo interventi di manutenzione, ampio pacchetto assicurativo, assistenza stradale e vettura di cortesia gratuiti.



e-POWER Days

Febbraio è il mese degli e-POWER days, le giornate dedicate alla scoperta di questa tecnologia presso la rete di concessionarie Nissan. I clienti possono provare su strada Qashqai e X-Trail e un consulente alle vendite è a loro disposizione per approfondire dettagli tecnici e vanteggi offerti da e-POWER. Per prenotare, basta rivolgersi alla concessionaria Nissan REN-AUTO PIRACCINI, unica concessionaria NISSAN per Rimini PROVINCIA e RSM, chiamando il numero 0541 358811 o inviando una mail a crm@renauto.it O o compilando il format su https://www.renauto.it/lp-promo/qashqai/

Non resta che recarVi da REN-AUTO PIRACCINI, il Vostro Concessionario di fiducia Nissan per Rimini Provincia e RSM in via italia 24.



+++ Pubbliredazionale+++