L'alimentazione nel periodo villanoviano: se ne parla al Museo del Territorio di Riccione

Attualità

Riccione

| 14:34 - 10 Febbraio 2023

Archeologia del gusto CASALBONI.



Cosa si serviva sulle "tavole" nel periodo villanoviano, la fase più antica della civiltà etrusca che si sviluppò tra gli inizi del I millennio a. C. (Età del Ferro) fino agli ultimi decenni dell'VIII secolo a. C?



Se ne parlerà domenica 12 febbraio nell'ultimo appuntamento della rassegna organizzata dal Museo del Territorio di Riccione, "Archeologia del Gusto". La storia è servita".



L'ultima conferenza, che sarà sulle pietanze del passato, vedrà la presenza dell'archeologa Elena Rodriguez che illustrerà la cultura del cibo in età villanoviana dal titolo "La tavola dei principi villanoviani tra sapori e saperi".



La conferenza sarà seguita da una degustazione a cura dell'Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera Severo Savioli di Riccione in collaborazione con San Patrignano.



"Grazie alla cena storica vedremo all'opera una classe di cucina e pasticceria proveniente dalla Comunità di San Patrignano con la quale siamo gemellati - ha spiegato Silvia Pratelli, docente al "Savioli" – Una occasione importante per gli studenti per mettersi alla prova in una struttura scolastica fuori dalla Comunità".



Il menù proposto vedrà le seguenti portate: cagliata ovina, pere, melograno e chips di radici, zuppetta di legumi e cereali, capocollo di maiale, argilla, misticanza selvatica e zucca e Sorbe, miele e nocciole".



Per consentire agevolmente lo spostamento dei partecipanti dal Palazzo del Turismo all'Istituto S. Savioli è stato previsto un servizio di navetta gratuito.