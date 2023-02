Baseball, il titano Alessandro Ercolani al World Baseball Classic

Sport

Repubblica San Marino

| 14:18 - 10 Febbraio 2023

Alessandro Ercolani.

La FIBS ha annunciato qualche ora fa la composizione del roster dell’Italia, tra i 30 “ufficiali” e le riserve, che farà da base al prossimo World Baseball Classic (a Taichung dal 9 marzo).

Del gruppo fa parte anche Alessandro Ercolani, che ha giocato nella massima serie italiana con San Marino prima di partire per il suo viaggio di crescita con l’organizzazione dei Pittsburgh Pirates.

Simbolo del baseball sammarinese ai più alti livelli, Ale è nettamente il più giovane tra tutti i nomi in lista, con i suoi 19 anni ancora da compiere. A lui un grandissimo in bocca al lupo, per questo e per tutti i passi successivi della carriera.