Basket C Silver, l'EA Titano ospita il Gualdo

Sport

Repubblica San Marino

| 13:55 - 10 Febbraio 2023

Comincia la fase calda del girone di ritorno e l’evidenza di classifica lo racconta bene. I Titans, a quota 24 punti, affronteranno in sequenza Gualdo (22), Fossombrone (24), Recanati (22) e Perugia (20). In sintesi, le quattro squadre che affiancano o seguono i biancazzurri in classifica. Quelle con obiettivi ben precisi di promozione. Si comincia sabato 11 febbraio, con Gualdo. Palla a due alle 18 al Multieventi.



Coach Rossini, prima un flash sull’ultima gara con Tolentino. Controllata bene, non trovi?

“Sì, è stata una partita che abbiamo affrontato subito nella maniera giusta con un buon primo quarto. Siamo partiti forte e la prosecuzione è stata altrettanto buona. Abbiamo distribuito bene la palla ed è stata una buona gara da parte di tutti, con l’opportunità di aver fatto rifiatare chi era stato più impegnato nei match precedenti”



Come sta la squadra?

“Bene, ci saranno tutti tranne Borello, il cui problema muscolare delle scorse settimane lo terrà fuori ancora per un po’”



Siete alla vigilia di una striscia di partita importanti, come le affronterete?

“Sappiamo di entrare nella fase calda del campionato, quella in cui si può decidere molto. Siamo consapevoli di questo. È un momento della stagione in cui il peso specifico delle partite è differente, ma anche per questo deve essere ancora più stimolante scendere in campo per giocarle”



Si parte con Gualdo. Che squadra si troveranno di fronte i Titans?

“All’andata abbiamo fatto nostro il referto rosa, ma già in quella occasione Gualdo mi aveva fatto una buona impressione. Poi, dopo quel match, hanno vinto parecchie partite importanti e anche alcuni scontri diretti. Il loro top player è De Angelis, lungo che ha ottima mano anche da fuori, un giocatore completo. Poi ci sono due esterni come Marini e Monacelli, atleti di valore sui quali sarà importantissimo lavorare bene. Poi il play Rossi, che gioca tanto per la squadra ma sa anche come mettere punti a tabellone. La chiave, per noi, sarà non concedere troppi secondi tiri e non fare prendere fiducia a Gualdo con canestri in campo aperto. La nostra ricetta è sempre quella di giocare in ritmo, il più possibile con fluidità e coinvolgendo tutti”



Le partite della quarta di ritorno

EA Titano – Gualdo, sab. 11/2 ore 18

Osimo – Basket Giovane, sab 11/2 ore 18

Spoleto – Perugia, sab. 11/2 ore 18

Umbertide – Loreto Pesaro, sab. 11/2 ore 18

Ascoli – Fossombrone, sab. 11/2 ore 18.30

Urbania – Recanati, dom. 12/2 ore 18

Falconara – Porto San Giorgio, dom. 12/2 ore 19



Classifica: Loreto Pesaro* 30; Urbania 28; EA Titano e Fossombrone 24; Gualdo* e Recanati 22; Perugia 20; Porto San Giorgio* 16; Osimo 14; Falconara e Tolentino 12; Basket Giovane Pesaro* 10; Ascoli e Umbertide 6; Spoleto* 4.