Grande festa in piazza Cavour per il Carnevale di Colorcoriandolo

Eventi

Rimini

| 13:22 - 10 Febbraio 2023

Colorcoriandolo ARCHIVIO.





Dopo il grande successo delle passate edizioni, torna ColorCoriandolo: il tradizionale appuntamento del Comune di Rimini con il Carnevale.



L’evento, realizzato da Made Officina Creativa, giunto alla ventunesima edizione, sarà nel pomeriggio di domenica 19 e martedì 21 febbraio, in Piazza Cavour e Piazza Malatesta, a Rimini.



Due pomeriggi ricchi di sorprese e grande fascino, insieme ad artisti provenienti da tutta Italia per divertirsi insieme ai tanti bambini che, come ogni anno, affollano il centro storico, armati di coriandoli e stelle filanti.



In un’atmosfera di festa e divertimento, acrobati, trampolieri, musicisti, clown e maghi degli effetti pirotecnici, coinvolgeranno i tanti bambini e famiglie presenti per festeggiare insieme il Carnevale 2023.



Martedì 21 febbraio, la musica e l’animazione di Radio Bruno arricchirà ulteriormente il programma di eventi di Piazza.



L’iniziativa si svolgerà nel centro storico e avrà il suo centro in Piazza Malatesta e Piazza Cavour, dove sarà funzionante la romantica Giostra Francese.



Per l’occasione l’attrazione sarà fruibile gratuitamente per le scuole dell’infanzia di Rimini, previa prenotazione effettuata al numero 339 2718797 .