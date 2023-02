Cescot Rimini, ecco il corso per segreteria e reception d'albergo

Attualità

Rimini

| 12:38 - 10 Febbraio 2023

Foto di repertorio.



Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Cescot Rimini dedicati alle professioni d'ufficio. Due proposte in ambito amministrativo-turistico e contabile che contemplano l'uso dei gestionali per rispondere alle richieste di competenze aggiornate che vengono dalle imprese.

Il corso "Segreteria e reception d'albergo", al via il 15 febbraio, sarà incentrato sul gestionale Hotel automation, con lezioni il lunedì e mercoledì mattina.

Il corso di contabilità generale partirà invece il 27 febbraio e verterà sul programma Gamma sprint Team System, con lezioni il lunedì e mercoledì pomeriggio.

I corsi si svolgeranno in presenza, in laboratori informatici con postazioni individuali per l'utilizzo dei software specifici molto richiesti nei rispettivi settori.

Al termine di ogni corso, infine, grazie al servizio Cescot Lavoro e tirocini, i partecipanti potranno essere inseriti nella banca dati dell'ente di formazione, sia per la ricerca di un lavoro, sia per l'attivazione di un tirocinio, in base alle proprie esigenze.

Per informazioni e iscrizioni www.cescot-rimini.com/it/news/1007/LE-PROFESSIONI-DUFFICIO.html