Rimini alla fiera dell'ortofutta di Berlino: 'Trasporto di merci deve viaggiare più su rotaia'

| 12:36 - 10 Febbraio 2023

Gianni Indino con il presidente della Coldiretti.





Volge al termine il Fruit Logistica di Berlino, la fiera dell’ortofrutta, della logistica e della tecnologia di settore che quest’anno di fatto ha segnato il ritorno alla normalità dopo la pandemia facendo registrare

grandi numeri in termini di presenze, espositori e affari.



Il Caar di Rimini ha partecipato alla più grande fiera europea con il presidente Gianni Indino e la direttrice Cinzia Furiati; insieme loro nella delegazione riminese alcuni dei più importanti commercianti con sede fissa al Caar. Buoni i riscontri ottenuti in una manifestazione che presenta i prodotti dell’ortofrutta più richiesti e che ha visto una notevole affluenza al padiglione italiano, sede della delegazione con Italmercati e Fedagro. “In occasione di questa manifestazione – spiega il presidente del CAAR, Gianni Indino - abbiamo incontrato il Sottosegretario all’Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra, con il quale insieme al presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini e ad altri colleghi dei mercati italiani abbiamo trattato a lungo affinché venga dato il giusto risalto alle potenzialità dei centri agroalimentari che sono strumento importantissimo per la filiera, ma che a volte non vengono presi nella giusta considerazione. Il rappresentante del governo italiano ha dimostrato notevole attenzione nell’ascoltare queste nostre istanze e confidiamo che vengano prese presto in considerazione".



"In questi giorni - prosegue Indino - ho incontrato anche il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, con il quale abbiamo posto in evidenza una stortura che penalizza il settore in Italia, ovvero la concorrenza dei nostri mercati con quelli altri Paesi europei come Francia, Portogallo, Spagna e anche la Germania stessa, che possono sfruttare il vantaggio di avere costi molto inferiori ai nostri su trasporti, logistica ed energia elettrica. Con Italmercati e il presidente Pallottini continueremo le interlocuzioni con il governo affinché riesca ad ammortizzare questo gap, anche attraverso una strategia per far sì che il trasporto di merci deperibili come le nostre possano viaggiare di più su rotaia come accade in altre nazioni, contenendo i prezzi, ma anche via mare con l’implementazione della cosiddetta autostrada del mare che potrebbe migliorare le comunicazioni con regioni periferiche del continente europeo rafforzando gli scambi commerciali.



"A Fruit Logistica - chiosa Indino - abbiamo gettato le basi per il futuro del settore agroalimentare e dei nostri mercati: un futuro che potrebbe passare anche da Rimini. Il presidente di Italmercati, Pallottini incontrando i presidenti di vari mercati europei, ha rinnovato il sostegno per il CAAR come sede dell’edizione 2024 della Conferenza del Wuwm, l’unione mondiale dei mercati all’ingrosso. Ci faremo trovare pronti”.