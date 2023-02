Bellaria, in manette spacciatore: aveva nascosto la droga a casa dell'amico incensurato

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 12:11 - 10 Febbraio 2023

Lascia la droga in custodia all'amico incensurato che viene poi arrestato e, dopo un anno, finisce anche lui in manette. I fatti risalgono al gennaio 2022. Questa mattina, venerdì 10 febbraio, un 32enne albanese è stato arrestato dai Carabinieri di Bellaria per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. L'uomo è finito in manette a seguito delle indagini dei militari relativi all'altro arresto. In casa dell'amico, un 38enne albanese, erano stati trovati 14 kg di cocaina, 8,5 kg di mariuana e hashish. L'uomo era stato poi arrestato e condannato in primo grado ad 8 anni e sei mesi di reclusione.

Le indagini hanno permesso di appurare che il 38enne era un fedele braccio destro del 32enne che avrebbe avuto la totale disponibilità dell'amico, organizzando appuntamenti e consegne eseguite senza difficoltà.

La scaltrezza e la professionalità del 32enne sono stati ritenuti elementi probanti sul pericolo di reiterazione del reato.

Il 32enne si trova in carcere a Rimini.